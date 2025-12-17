ফেরার ম্যাচে সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ খাজার, তবে...

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) গতকাল ঘোষিত একাদশে ছিল না উসমান খাজার নাম। তবে অ্যাডিলেডে আজ অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের একাদশে আচমকা ঢুকে গেলেন তিনি। কারণ, স্টিভ স্মিথ অসুস্থ হওয়ায় খেলতে পারছেন না বলে সুযোগ মিলেছে খাজার। প্রত্যাবর্তনটা দারুণ হলেও সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ এখন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটারের।
খাজা সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন নভেম্বরে পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে ৮ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। পিঠের চোটের কারণে ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি খাজা। গোলাপি বলের টেস্টেও অজিরা পায় ৮ উইকেটের জয়। অ্যাডিলেডে আজ অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট দিয়ে ফেরার ম্যাচে আউট হয়েছেন ৮২ রানে। ১৮ রানের জন্য ১৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করেছেন তিনি। খাজা তিন অঙ্ক ছুঁতে না পারলেও সেঞ্চুরি করেছেন তাঁর সঙ্গী অ্যালেক্স ক্যারি। অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম দিনটা অস্ট্রেলিয়া শেষ করেছে ৮ উইকেটে ৩২৬ রানে।
অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ইংল্যান্ডের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৯.১ ওভারে ২ উইকেটে ৩৩ রানে পরিণত হয় অজিরা। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন উসমান খাজা। দলীয় ৫১ রানে অস্ট্রেলিয়া হারাতে পারত তৃতীয় উইকেট। ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে ইংলিশ পেসার জশ টঙকে ড্রাইভ করতে যান খাজা। সেকেন্ড স্লিপে থাকা হ্যারি ব্রুক ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি। ব্যক্তিগত ৫ রানে জীবন পাওয়া খাজা সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৯২ বলে ৬১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন মারনাস লাবুশেন ও খাজা।
২৫তম ওভারের প্রথম বলে লাবুশেনকে (১৯) ফিরিয়ে তৃতীয় উইকেটের জুটি ভাঙেন জফরা আর্চার। একই ওভারের তৃতীয় বলে ক্যামেরন গ্রিনকেও ফেরান আর্চার। গ্রিন ২ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। আর্চারের জোড়া আঘাতে ২৪.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৪ রানে পরিণত হয় অজিরা। জোড়া ধাক্কা খাওয়ার পর পঞ্চম উইকেটে অ্যালেক্স ক্যারির সঙ্গে ১৩৮ বলে ৯১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন খাজা। ১০০ ছুঁইছুঁই এই জুটিটি ভেঙেছেন উইল জ্যাকস। ৪৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে জ্যাকসকে স্লগ সুইপ করতে গিয়ে খাজা ডিপ স্কয়ার লেগে টাঙের তালুবন্দী হয়েছেন।
১২৬ বলে ৮২ রান করে খাজা আউট হয়েছেন। ১৮ রানের জন্য ১৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটারের। খাজা যা পারেননি, ক্যারি সেটাই করেছেন। ১৩৫ বলে ক্যারি তুলে নিয়েছেন তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি। ১৪৩ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় ১০৬ রান করে আউট হয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। অ্যাডিলেডে আজ তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ৮৩ ওভার খেলা হয়েছে। অজিরা করেছে ৮ উইকেটে ৩২৬ রান। মিচেল স্টার্ক ৩৩ রানে অপরাজিত। নাথান লায়ন ১৮ বল খেলে এখনো পর্যন্ত কোনো রান করতে পারেননি। ইংলিশ পেসার আর্চার নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন জ্যাকস ও ব্রাইডন কার্স। টাঙ পেয়েছেন ১ উইকেট।