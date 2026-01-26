‘যখন রিপন বলে ডাকেন, তখন শুধু কানে না, আওয়াজটা মনেও পৌঁছায়’

২০২৬ বিপিএলটা দুর্দান্ত কেটেছে রিপন মন্ডলের। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে চ্যাম্পিয়ন করতে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। আজ যখন রাজশাহী মহানগরীতে রোড শো করতে বের হয়েছেন, তখন ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছেন রিপন।
মিরপুর শেরেবাংলায় পরশু চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে ২০২৬ বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএল ট্রফি নিয়ে আজ ছাদখোলা বাসে রাজশাহী শহর ঘুরেছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ফেসবুকে একটি সেলফি তুলে পোস্ট করেছেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের রোড শো যে কতটা জনবহুল ছিল, রিপনের সেলফিতে বোঝা গেছে। বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারের আশেপাশে তখন কানায় কানায় ভরপুর মানুষ। রিপন লিখেছেন, ‘আপনারা যখন ‘রিপন’ করে ডাকেন, আমার কানে শুধু না, আওয়াজটা মনেও পৌঁছায়। সবার ডাকে হয়তো সাড়া দেয়া হয় না কিংবা সব চাওয়া হয়তো সবসময় পূরণ করা হয় না। কিন্তু আমি আপনাদের ভালোবাসি।’
৮ ম্যাচে ৮.৫৩ ইকোনমিতে ১৭ উইকেট নিয়ে ২০২৬ বিপিএলে উদীয়মান ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন রিপন। এই পরিসংখ্যান দেখে অবশ্য পুরোটা বোঝার উপায় নেই। ডেথ ওভারে একের পর এক ইয়র্কারে প্রতিপক্ষের যেভাবে রান আটকেছেন, সেটা যাঁরা খেলা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শান্ত যখন রিপনকে শেষ ওভারে বোলিংয়ে আনতেন, সেই আস্থার প্রতিদান দারুণভাবে দিতেন তিনি (রিপন)। সদ্য সমাপ্ত বিপিএলে দুইবার ম্যাচসেরা হয়েছেন। যাঁর মধ্যে বছরের প্রথম দিন রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ সুপার ওভার রোমাঞ্চে রাজশাহীকে জেতাতে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।
ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা মনে করেন রিপন। ২২ বছর বয়সী এই পেসার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আপনারা যখন আমার প্রশংসা করেন আমি অনুপ্রাণিত হই, আমার ভালো লাগে। যখন সমালোচনা করেন, আমি বুঝতে পারি কোথাও কিছু একটা ঠিক হচ্ছে না। আমি তখন পরিশ্রম করা বাড়িয়ে দেই। নিজের উন্নতির জন্য আরও বেশি চেষ্টা করা শুরু করি। আমি যা কিছু, আমার যা কিছু, সবকিছুর পেছনে আপনারাই। আলহামদুলিল্লাহ।’
ভালো পারফরম্যান্স হলে যেমন তারকা খেলোয়াড় নিয়ে প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়, তেমনি মুদ্রার উল্টোপিঠ দেখতেও তাঁদের সময় লাগে না। ফর্ম খারাপ থাকলে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনরা ক্রিকেটারদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে থাকেন। কখনো কখনো সেটা খুবই বিষাক্ত হয়ে যায়।
রিপনের মতে সমালোচনা করতে হলে সেটা যুক্তিসংগত হওয়া প্রয়োজন। চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের এই পেসার বলেন, ‘আজকের দিনে বলতে চাই, আমি ভালো করলে যেমন প্রশংসা করেন, আমি খারাপ করলে দয়া করে সমালোচনাও করবেন। যৌক্তিক সমালোচনা। যে সমালোচনা আমার ভুলটা ধরিয়ে দেবে কিংবা আমায় অনুভব করাবে এরপর কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। আমার পরিবারও তা-ই করে। ভুল হলে ধরিয়ে দেয়। সবকিছুতেই সমর্থন দেয় না। আপনারাও আমার পরিবার। আর এই কথাটা কখনোই মিথ্যে হয়ে যাবে না ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন।’
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের রোড শোর ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শিরোপা হাতে নিয়ে তোলা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘ঘরে ফিরে এমন জয় উদযাপন করতে পেরে ভালো লাগছে। আপনাদের এমন সীমাহীন ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে ভালো লাগছে। ধন্যবাদ রাজশাহী।’ মুশফিকুর রহিমও রোড শোর ছবি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন।
কাতারে গত বছরের নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলেই আলোচনায় রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে সেই টুর্নামেন্টে ৬.৭৫ ইকোনমিতে ১১ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী ছিলেন। সেমিফাইনালে ডেথ ওভার, সুপার ওভারে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোলিং করে ভারতের কাছ থেকে ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন রিপন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে ফাইনালে নিশ্চিত হেরে যাওয়া ম্যাচ সুপার ওভারে নিতে তাঁর ব্যাটিংয়েরও অবদান রয়েছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে টি-টোয়েন্টিতে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি।