কলকাতার ‘পাওয়ার কোচ’ আন্দ্রে রাসেল

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপএল) থেকে অবসর নিলেন আন্দ্রে রাসেল। খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় বললেও নতুন ভূমিকায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দেখা যাবে তাঁকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফে যোগ দিয়েছেন এই জ্যামাইকান ক্রিকেটার। তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের পাওয়ার কোচ হিসেবে কাজ করবেন তিনি।
রাসেলের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক নতুন নয়। ২০১২ সালে দিল্লি ডেয়ারডেলিভসের হয়ে আইপিএলে অভিষেক হয় তাঁর। প্রথম দুই মৌসুম খেলেছেন ভারতের রাজধানী পাড়ার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়েই। দিল্লি ছেড়ে ২০১৪ সালে কলকাতায় নাম লেখান রাসেল। শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির হয়েই আইপিএলে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন তিনি।
২০২৫ সাল পর্যন্ত কলকাতার হয়েই আইপিএল খেলেছেন রাসেল। ২০১৪ সালে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দ্বিতীয় শিরোপা জয়ে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। টানা ১২ মৌসুম খেলার পর আইপিএলের নতুন আসরের জন্য তাঁকে রিটেইন করেনি কলকাতা। এরপরও দলটির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হচ্ছে না রাসেলের। কলকাতার ব্যাটারদের পাওয়ার হিটিং নিয়ে কাজ করবেন তিনি।
এক্সে দেওয়া এক বার্তায় রাসেল লিখেছেন, ‘আমি আইপিএল অধ্যায় শেষ করছি। আইপিএলে অসাধারণ সময় পার করেছি। কলকাতায় ১২টি মৌসুম আমার জন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে। নাইট রাইডার্স পরিবারের পক্ষ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি।’
খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএল থেকে অবসর নিলেও অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন রাসেল, ‘আমি এখনও বিশ্বের অন্য সব লিগে ছক্কা মারব এবং উইকেট নেব। এর চেয়ে ভালো দিক আর কী হতে পারে? আমি বাড়ি (কলকাতা) ছেড়ে যাচ্ছি না। আমাকে নতুন ভূমিকায় দেখতে পারবেন। কেকেআরের সাপোর্ট স্টাফে পাওয়ার কোচ হিসেবে কাজ করব। আমার জন্য নতুন অধ্যায়। একই শক্তি। আমি চিরকাল একজন নাইট হয়েই থাকব।’
আইপিএলে দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১৪০টি ম্যাচ খেলেছেন রাসেল। ১১৫ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ২৬৫১ রান। ১২১ ইনিংস বল করে নিয়েছেন ১২৩ উইকেট। রবীন্দ্র জাদেজার পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএল ইতিহাসে ন্যূনতম ২ হাজার রান ও ১০০ উইকেট নিয়েছেন রাসেল।