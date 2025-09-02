বিশ্বকাপের আগে সুখবর পেলেন অজি অলরাউন্ডার

মার্কাস স্টয়নিসের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের পালে লাগল নতুন হাওয়া। গত বছরের নভেম্বরের পর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে কোনো ম্যাচ না খেলা এই অলরাউন্ডার ফিরেছেন টি-টোয়েন্টি দলে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের সিরিজের জন্য তাঁকে নিয়েই দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। গত ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ ওয়ানডে থেকে অবসর নেন তিনি।
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। জাতীয় দলে ফেরার সুখবর পেয়ে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন এখন দেখতেই পারেন ৩৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেডের ফাইনালে পরশু ওভাল ইনভিন্সিবলসের বিপক্ষে ৩৮ বলে ৬৪ রানের বিস্ফোরক এক ইনিংস খেলেন তিনি। যদিও তাঁর দল ট্রেন্ট রকেটস হেরে যায় ২৬ রানে।
স্টয়নিস ফিরলেও নিউজিল্যান্ড সফরে থাকছেন না ক্যামেরন গ্রিন ও প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের জন্য প্রস্তুতি নিতে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন গ্রিন। পিঠের চোটে কামিন্সের অ্যাশেজে খেলা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে কোনো টি-টোয়েন্টি খেলেননি এই পেসার।
সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে এই সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছেন নাথান এলিস। চোট কাটিয়ে ওঠা মিচেল ওয়েন ও ম্যাথু শর্ট ফিরলেও বাদ পড়েছেন অ্যারন হার্ডি ও অ্যালেক্স ক্যারি।
সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আগামী ১ অক্টোবর মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। বাকি দুটি ম্যাচ ৩ ও ৪ অক্টোবর। সব ম্যাচই হবে নিউজিল্যান্ডের মাউন্ট মঙ্গানুইতে।
অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জাভিয়ের বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন দারশুইস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা।