লিটন-শান্তদের ফাইনালে আজ জিতবে কারা

অদম্য টি-টোয়েন্টি কাপ
সব ঠিকঠাক থাকলে আজকের মধ্যে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২ ম্যাচ খেলত বাংলাদেশ। আজ কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে নবাগত ইতালির বিপক্ষে খেলতে নামতেন লিটন দাস-মোস্তাফিজুর রহমানরা। কিন্তু নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে খেলতে যাওয়ার অনুমতি পায়নি বলে বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ। ক্রিকেটপ্রেমীদের নিশ্চয়ই সেই আক্ষেপ কাজ করছে এই ভেবে যে, ‘ইশ! এখানে লাল-সবুজের পতাকা থাকত।’
ভারত-শ্রীলঙ্কাসহ ২০ দল যেখানে বিশ্বকাপ খেলছে, লিটন-তানজিদ হাসান তামিমরা তখন মিরপুরে ব্যস্ত অদম্য টি-টোয়েন্টি কাপ বাংলাদেশ নিয়ে। লিটনদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে মূলত বিসিবি তিন দলের এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে। আজ শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে লিটনের নেতৃত্বাধীন ধূমকেতু খেলতে নামবে দুর্বার একাদশের বিপক্ষে। এই দুর্বার একাদশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।
মিরপুরের উইকেটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই যেখানে ব্যাটারদের রানের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, সেই একই রকম অবস্থা এবারের অদম্য টি-টোয়েন্টি কাপেও। বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেখানে হরহামেশাই ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জিতছে দলগুলো, সেখানে বিসিবির আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট বেশ পিছিয়ে। ২০০ রান তো দূরে থাক। এখন পর্যন্ত ৬ ইনিংসের কোনোটিতে ১৬০ রানও হয়নি।