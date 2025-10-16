ভাইকে ১১১ কোটি টাকার বাংলো তাহলে একারণেই দিয়েছেন কোহলি

বয়স হয়ে গেছে ৩৬ বছর। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্টকে বিদায় বলছেন। ওয়ানডে কত দিন খেলবেন, সেই ব্যাপারেও নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে এখানে বিরাট কোহলির কথা। যখন তাঁকে নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা, সেই মুহূর্তে তিনি বিলাসবহুল এক বাংলো উপহার দিলেন তাঁর ভাইকে।
ডিএনএ ইন্ডিয়া, নিউজ১৮ ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, গুরুগ্রামে এক বাংলোর জেনারেল পাওয়ার অব অ্যাটোর্নি (জিপিএ) কোহলি তাঁর ভাই বিকাশ কোহলিকে দিয়েছেন। বাংলোর দাম ৮০ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১১০ কোটি ৮১ লাখ ৫২ হাজার টাকা। সূত্রের বরাতে ডিএনএ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, কোহলি ও তাঁর পরিবার লন্ডনে স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ভাইকে এই বাংলো দালিলিক কাগজপত্রসহ দিয়েছেন। ১৪ অক্টোবর কোহলি গুরুগ্রামের ওয়াজিরাবাদ তেহসিল অফিসে গিয়েছিলেন। ঠিক তার পরের দিন (১৫ অক্টোবর) কোহলি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। ১৯, ২৩ ও ২৫ অক্টোবর পার্থ, অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডে।
২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মৌসুম থেকে এ বছর পর্যন্ত কোহলি ১৮ মৌসুম খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) জার্সিতে। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে গতকাল খবর প্রচারিত হয়েছে যে কোহলি আরসিবির সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করছেন না। তাতেই কোহলির বেঙ্গালুরু ছাড়ার গুঞ্জন চাউর হয়ে যায়। যে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তিনি ১৮ বছর খেলেছেন, তাঁর অনেক স্মৃতি জমা হয়েছে, সেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়ার অর্থ অনেকে ধরে নিয়েছেন তাঁর আইপিএল থেকে অবসর।
অনেকেই যখন দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে কোহলির আইপিএল থেকে অবসর মিলিয়ে ফেলেছেন, মোহাম্মদ কাইফ। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কাইফ বলেন,
‘বিরাট কোহলি কি আইপিএল থেকে অবসর নিচ্ছে? আরে না। কোহলি প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে তার প্রথম ও শেষ ম্যাচ শুধু বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলবেন। সে যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরছে না। তবে অনেকে বলছেন, সে বাণিজ্যিক চুক্তি করেনি। খেলোয়াড়দের চুক্তি, বাণিজ্যিক চুক্তি—এই দু্ই ধরনের চুক্তি রয়েছে।’
আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৮৬৬১ রান করেছেন কোহলি। ৮ সেঞ্চুরি ও ৬৩ ফিফটি রয়েছে তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারে। এ বছরের ৩ জুন আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে প্রথম আইপিএল শিরোপা জেতে বেঙ্গালুরু। তাতে কোহলিরও ফুরিয়েছে ১৮ বছরের আইপিএল খরা। তবে ৪ জুন বেঙ্গালুরুর চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে আরসিবির শিরোপাজয়ের উদযাপনে পদদলিত হয়ে ১১ জন নিহতের ঘটনা বেশ সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরে যায় বেঙ্গালুরু থেকে। তোপের মুখে পড়ে আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজিসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান।