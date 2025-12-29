সিলেট পর্ব দেখে বিশ্বকাপের দল

জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে এবারের বিপিএল কারও কারও কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, কারও কাছে বিশ্বকাপ দলের টিকিট হাতে পাওয়া। নাজমুল হোসেন শান্ত সেই লক্ষ্যেই ছুটছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গিয়েছিল শান্তর নেতৃত্বে খেলতে। এবার তাঁর চ্যালেঞ্জ—বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেওয়া।
বিপিএলের প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরির দেখা পাওয়া শান্তকে নিয়ে আশাবাদী রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ রাজিন সালেহ, ‘শান্তকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটা নিতান্তই ভুল। শান্ত তা প্রমাণ করেছে। স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাটা খেলেছে এবং সে পারফর্ম করেছে।’ যদি টুর্নামেন্টজুড়ে নিজের ফর্ম ধরে রাখতে পারে, বিশ্বকাপ দলে ফেরাটা শান্তর সময়ের ব্যাপারমাত্র। কিন্তু পুরো টুর্নামেন্ট দেখে কি আর দল দেবেন নির্বাচকেরা?
বিসিবির দুই নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ও হাসিবুল হোসেন শান্ত আছেন সিলেটে। দুজনই জানালেন, সিলেট পর্বেই তাঁদের দল দিয়ে দিতে হবে। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ সূত্রে জানা গেল, লজিস্টিক্যাল বিষয় ভাবনায় রেখে আইসিসির কাছে দল জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ১ জানুয়ারি। তার মানে, দুদিনের মধ্যেই বিশ্বকাপের দল হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে দল জমা দিলেও বিশেষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকে আইসিসির সাপোর্ট পিরিয়ডের আগে। তবে সেই পরিবর্তন বড়জোর দু-একটি জায়গায় হতে পারে। লিপু ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদাহরণ দিয়েই বললেন, ‘গতবার তো আমাদের সাইফ উদ্দিন শেষ মুহূর্তে বাদ গেল, (তানজিম) সাকিব এল। আমাদের একটা চাহিদাপত্র তো সব সময় দেওয়াই থাকে। সেখানে আমরা ফ্লেক্সিবিলিটি (নমনীয়তা) রাখি এক-দুই দিন। আমরা যেকোনো সময় পরিবর্তন করতেই পারব, প্রতিটা দলই তা করতে পারবে টুর্নামেন্টের আগে। আমরা চাই সবাই সুস্থ থাকুক, সবাই ফর্ম ধরে রাখুক—এটাই চাওয়া।’
১ জানুয়ারির মধ্যে আইসিসিকে দল দিলেও বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করতে পারে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। ২০২৬ বিপিএলে মাত্র ৪ ম্যাচ শেষ হয়েছে। প্রথম ম্যাচে বড় স্কোর দেখা গেলেও পরে অবশ্য মাঝারি স্কোরে দেখা গেছে। রাতের কুয়াশা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলগুলোর জন্য। কন্ডিশনের এই চ্যালেঞ্জ মানিয়ে নিয়ে নিজেদের সেরাটা দেবেন ক্রিকেটাররা, সেটাই প্রত্যাশা লিপুর। গতকাল আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘কুয়াশার কারণে উইকেট একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় বোলারদের জন্য। এটাই ক্রিকেট, কন্ডিশন তো আর বদলানো যাবে না। অ্যাডাপ্ট (মানিয়ে নেওয়া) যত ভালো করা যায়। কালকের (পরশু রাতে) ম্যাচ খুব ক্রিটিক্যাল স্টেজে নিয়ে গেল, এটা আরও সহজে জিততে পারত (সিলেট)। এই জায়গাগুলোয় খেলোয়াড়দের উন্নতি আর সচেতনতা বাড়ানো দরকার। ফিল্ডারদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি কুয়াশা দেখেছি মাঠে। ভবিষ্যতে ডিমান্ড করা যেতে পারে যে ঠিক এই সময়ে এই কন্ডিশনে প্র্যাকটিস করার সুযোগ চাই; যাতে মানসিকভাবে অভ্যস্ত হওয়া যায়। শ্রীলঙ্কার ভেন্যুগুলোতে দেখেছি সাইড উইকেটে ফ্লাডলাইট ফ্যাসিলিটিজ আছে। আমাদের একাডেমি মাঠ বা ইনডোর-সংলগ্ন মাঠেও এগুলো বাড়ানো উচিত।’
এই বিপিএলের শুরুতে বেশ বিতর্ক দেখা গেলেও মাঠে খেলা গড়ানোর পর তা কিছুটা কমেছে। গত পরশু ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকির মৃত্যু ছুঁয়ে গেছে সবাইকে। সেই শোক কাটিয়ে আবারও খেলায় মনোযোগ সবার। বিপিএলের মাঝে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল সিলেটে ব্যস্ত ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি নিয়ে। গতকাল তিনি সভা করেছেন সিলেটে ‘মিনি বিসিবি’ স্থাপনের কাজ নিয়ে।