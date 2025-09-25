৫০ রানের আগেই ৫ উইকেট তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ

মোস্তাফিজুর রহমানের বল সালমান আলী আগার ব্যাট ছুঁয়ে চলে গিয়েছিল উইকেটের পেছনে থাকা জাকের আলীর গ্লাভসে। বোলার-ফিল্ডাররা আবেদন করলেও আউট দেননি আম্পায়ার। তবে রিভিউ নিয়ে জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ। দলের বিপর্যয়ে যখন ব্যাটিং দৃঢ়তা দেখানোর কথা, তখনই দলের বিপদ বাড়িয়ে ফিরে গেলেন অধিনায়ক সালমান।
২৩ বলে ১৯ রান করে সালমান আগা যখন ফিরে যান, তখন এশিয়া কাপের ‘সেমিফাইনালের’র রূপ নেওয়া ম্যাচে আগে ব্যাট করা পাকিস্তানের স্কোর-৪৯/৫! ৫০ রানের আগেই ৫ উইকেট হারিয়ে দিশাহারা পাকিস্তান।
টস জিতে বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী বোলিংয়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটিকে সঠিক প্রমাণ করে শুরুতেই বাংলাদেশের বোলার ধাক্কা দিয়েছেন পাকিস্তানকে। প্রথম ওভারেই সাহিবজাদা ফারহানকে (৪) ফিরিয়ে দেন তাসকিন আহমেদ। দ্বিতীয় ওভারে সায়েম আইয়ুবকে (০) ফেরান শেখ মেহেদী হাসান। শুরুর এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই বাংলাদেশের বোলাররা ফিরিয়ে দেন ফখর জামান (১৩), হুসেইন তালাত (৩) আর সালমান আগাকে। এই ৫ উইকেটের ২টি নিয়েছেন রিশাদ হোসেন।