পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের মেয়েরা

ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি দূরে থাক, বাংলাদেশ-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের সিরিজে দলের স্কোরবোর্ডে ১০০ রানই উঠছে না। এমনকি ১০০-এর কম রান করেও ম্যাচ জয়ের ঘটনা ঘটেছে। তবে কক্সবাজারে আজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ জিতেছে হেসেখেলে।
৩ ডিসেম্বর সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ৮৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই ম্যাচ বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল ১৩ রানে। এই ম্যাচের পর জয়রথ ছুটেছে বাংলাদেশের। ৫ ডিসেম্বর ৩ উইকেটের জয়ে সমতায় ফিরেছিল স্বাগতিকেরা। সেই ধারাবাহিকতায় আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের আয়েশি জয় পায় বাংলাদেশ। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে এখন স্বাগতিকেরা।
কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে আজ ৮৭ রানের লক্ষ্যে নেমে ২.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৮ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। দুই ওপেনার অরিত্রি নির্জনা মণ্ডল (৩) ও সুমাইয়া আক্তার সুবর্ণা (৪) এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক সাদিয়া ইসলাম। তৃতীয় উইকেটে অচেনা জান্নাত এমন্ত ও সাদিয়া গড়েন ৪৫ রানের জুটি। দশম ওভারের দ্বিতীয় বলে সাদিয়াকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মেমুনা খালিদ।
সাদিয়ার বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৯.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৩ রান। চতুর্থ উইকেটে ৩৪ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন অচেনা ও মাইমুনা নাহার স্বর্ণামণি। ১৩.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৭ রান করে ফেলে স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন সাদিয়া। ২৮ বলের ইনিংসে তিনটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের মাহনুর জেব, রোজিনা আকরাম ও মেমুনা খালিদ একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
টস জিতে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৬ রান করেছে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন অধিনায়ক ইমান নাসের। বাংলাদেশের হাবিবা ইসলাম ও অতশী মজুমদার নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের সব টি-টোয়েন্টি হবে কক্সবাজারে। ১০ ও ১২ ডিসেম্বর হবে চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।