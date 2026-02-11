হোম > খেলা > ক্রিকেট

আফগানিস্তান কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছে আফগানিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যথারীতি আজও মাঠে গড়াবে তিনটি ম্যাচ। বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে আফগানিস্তান। হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আফগানরা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৫ উইকেটে হেরে যায় রশিদ খানের দল। আজ তাদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। সন্ধ্যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

