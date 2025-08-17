ফের ব্যর্থ সাকিব, এবার জিতল অ্যান্টিগা

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তিন বছর পর ফিরেও কিছু করতে পারছেন না সাকিব আল হাসান। ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই তিনি নিয়মিত ব্যর্থ। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ব্যর্থ হলেও এবার জিতেছে তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস।
সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে পরশু ১৬ বলে করেছিলেন ১১ রান। বোলিংয়ে ১ ওভারে ৬ রান খরচ করেও পাননি কোনো উইকেট। সেই ম্যাচে অ্যান্টিগা হেরেছিল ৬ উইকেটে। এক দিন পর আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে সাকিবরা খেলেছেন বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে। সাকিব ব্যর্থ এই ম্যাচেও। তবে তাঁর দল অ্যান্টিগা জিতেছে ৬ উইকেটে।
সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া বার্বাডোজ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৫১ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন কুইন্টন ডি কক। ৪৫ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। তবে বার্বাডোজের স্কোর ১৫০ ছাড়িয়েছে অধিনায়ক রভম্যান পাওয়েলের ঝোড়ো ফিফটিতে। পাঁচ নম্বরে নেমে ২৪ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৫১ রান করে অপরাজিত থাকেন পাওয়েল। অ্যান্টিগার জেইডেন সিলস ও ওবেদ ম্যাকয় নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। সাকিব ১ ওভার বোলিং করে ১৪ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।
১৫২ রানের লক্ষ্যে নেমে অ্যান্টিগা রান তুলতে থাকে ধীরগতিতে। ১৩.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৯০ রানে পরিণত হয় দলটি। সাকিব ১৩ বলে ১ চারে করেছেন ১৩ রান। তিন নম্বরে নামা করিমা গোরে ৫৩ বলে ৬৪ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ৩ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। তৃতীয় ও চতুর্থ উইকেটে ইমাদ ও ফ্যাবিয়ান অ্যালেনের সঙ্গে ৩২ ও ৩০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন গোরে। অ্যান্টিগা ২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে। বার্বাডোজ রয়্যালসের ড্যানিয়েল স্যামস, জোমেল ওয়ারিকান ও মুজিব উর রহমান একটি করে উইকেট নিয়েছেন। অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ১২ বলে ১৬ রান করে রানআউটের শিকার হয়েছেন।