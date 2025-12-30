খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএল ও ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত

না ফেরার দেশে বিএনপির চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। আজ সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের (বিএনপি) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে। খালেদার মৃত্যুতে বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে।
সূচি অনুযায়ী সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বিপিএলে সিলেট টাইটান্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস ও ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স এই দুই ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে পুরো দেশ আজ শোকাগত। বিপিএলের আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করা হয়েছে বলে বিসিবি এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এই দুই ম্যাচের সূচি পরে এক সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। এক শোকবার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা
জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবি গভীরভাবে শোকাহত। তার সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রিকেটটাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্রিকেট আজ এই পর্যায়ে আসায় তাঁর অবদান অনেক। জাতির এমন দুঃসময়ে আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
ঘরোয়া ফুটবল স্থগিত
অনিবার্য কারণে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) আজকের অনুষ্ঠিতব্য সব ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। বাফুফের মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ যেসব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে কী কারণে ম্যাচগুলো স্থগিত করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দ্রুতই স্থগিত ম্যাচগুলোর জন্য নতুন ও পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে বাফুফে।
ফেডারেশন কাপে আজ ছিল দুটি ম্যাচ। কুমিল্লায় আবাহনী-রহমতগঞ্জ ও বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় পিডব্লিউডি ব্রাদার্সের খেলার কথা ছিল। গতকাল থেকে শুরু হওয়া নারী ফুটবল লিগে আজ ছিল তিন ম্যাচ। নোয়াখালীতে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল লিগের ফাইনালও ছিল আজ। তবে সেগুলোর কোনোটিই হচ্ছে না। বরিশাল ও বিকেএসপির মধ্যকার ম্যাচটি পরে নির্ধারিত করা হবে।
বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।