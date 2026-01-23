বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান রশিদের

নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে কোনো নড়চড় করেনি বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের মাটিতে দল পাঠানো হবে না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এবার বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান জানালেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ।
এক্সে দেওয়া এক বার্তায় রশিদ লিখেছেন, ‘ক্রিকেটাররা নিরাপদ নয় বলে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বিসিবি। সীমিত শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আইসিসিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) কি একই ধরনের অবস্থান নেওয়ার সক্ষমতা রাখে?’
কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার পর থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। এক ক্রিকেটারকে ভারত যেখানে নিরাপত্তা দিতে পারছে না সেখানে গোটা দলের কী হবে? এমন প্রশ্ন তুলে ভারত থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো সরিয়ে নিতে আইসিসির দ্বারস্থ হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বেশ কয়েকবার বিসিবিকে বুঝিয়েও এই সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি আইসিসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার বেধে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার সময়ের মধ্যেও একই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবি।
এর আগেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন রশিদ। ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের উচিত বলা, তারা বাংলাদেশের পাশে আছে এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে না। এখনই অবস্থান নেওয়ার সময়। এটা করতে হলে শক্ত মন দরকার। যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা থাকে, তাহলে এটা সম্ভব।’
বাংলাদেশের নিরাপত্তা উদ্বেগ নিয়ে তোলা দাবি যৌক্তিক মনে করেন রশিদ, ‘এটা কোনো ভালো সিদ্ধান্ত মনে হচ্ছে না। আইসিসি বলছে, ভারতে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের কোনো ঝুঁকি নেই। পৃথিবীর কোনো সংস্থাই বলতে পারে না যে কোনো ঝুঁকি নেই-আইসিসি কীভাবে এমন কথা বলে?
সাবেক ক্রিকেটার আরও বলেন, ‘সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাতেও এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। আশা করি, কোনো দলের সঙ্গেই কিছু ঘটবে না। ট্রাম্প কার্ড এখনো পাকিস্তানের হাতেই। বাংলাদেশের অবস্থান একদম ঠিক। এর চেয়ে ভালো সুযোগ পাকিস্তান আর পাবে না। পাকিস্তান না খেললে সেটা কার্যত বিশ্বকাপ থামিয়ে দেওয়ার মতো হবে।’