‘বিশ্বকাপ থেকে এভাবে বিদায় নেওয়াটা সত্যিই হৃদয়বিদারক’

জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।
মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যে দলই হারত, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেত। জিতলেও থাকত নানা সমীকরণ। সেই ম্যাচ জয়ের কাছাকাছি গিয়েও ৭ রানে হেরেছে বাংলাদেশের। এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপে এই ম্যাচেই যে তীরে এসে বাংলাদেশের তরী ডুবেছে, তা নয়। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততে জিততেও হেরে গেছেন জ্যোতি-স্বর্ণা আক্তাররা। লঙ্কানদের কাছে গতকাল ৭ রানে হেরে যাওয়ার পর ডাগআউটে জ্যোতির হতাশ হয়ে বসে থাকাটাই যে হয়ে রইল বাংলাদেশের প্রতীকী চিত্র। সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘খুব কাছাকাছি গিয়েও তিন ম্যাচ হেরেছি (ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ)। ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক।’
২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। ৪৪ রানের মধ্যে ফিরে যান রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক (০), ফারজানা হক (৭) ও সোবহানা মোস্তারি (৮)। এরপর শারমিন আক্তার সুপ্তা ও জ্যোতি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চতুর্থ উইকেটে ১২০ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এই জুটি গড়ার পথেই দুঃসংবাদ পায় বাংলাদেশ। ৩৬তম ওভারের তৃতীয় বলে সুগন্দিকা কুমারির বলে সিঙ্গেল নিয়েছেন জ্যোতি। তখনই চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন সুপ্তা। ১০২ বলে ৪ চার ও ১ ছয়ে ৬৪ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার।
সুপ্তার আকস্মিক রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে যাওয়াতেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল দলের মোমেন্টাম হারিয়ে গেছে বলে মনে করেন জ্যোতি। ৭ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ম্যাচটা শুরু থেকেই আমাদের হাতে ছিল। ব্যাটিংটা আমাদের ভালোই হচ্ছিল। সুপ্তার সঙ্গে আমার জুটিটা ভালোই হয়েছিল। পরে তার ক্র্যাম্প হওয়ার কারণে মাঠ ছেড়ে চলে গেল। মোমেন্টাম হারিয়েছি সেখানেই।’
সুপ্তা মাঝপথে চলে গেলেও স্বর্ণা আক্তারের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটেই ৫৮ বলে ৫০ রানের জুটি হয়েছিল জ্যোতির। সেই জুটি ভাঙার পরও জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। শেষ ওভারে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ৯ রানের সমীকরণ ছিল তাদের সামনে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর করা ওভার থেকে বাংলাদেশ নিয়েছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেন জ্যোতি। আর শেষদিকে সুপ্তা ফিরে এলেও দলের হারই দেখতে হয়েছে তাঁর।
শেষ মুহূর্তের বাজে ব্যাটিং তো রয়েছেই। ঠিক তেমনি ফিল্ডিংয়েও বাংলাদেশের ভুলভ্রান্তি স্পষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষের দিকে ক্যাচ মিস করে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। গতকাল মুম্বাইয়ে ৫৫ ও ৬৯ রানে দুইবার জীবন পাওয়া লঙ্কান ব্যাটার হাসিনি পেরেরা আউট হয়েছেন ৮৫ রান করে। শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হারের পর জ্যোতি বলেন, ‘কিছু কিছু জায়গায় আমরা পরিকল্পনা থেকে সরে যাচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট হারিয়েছি। জেতা ম্যাচ আসলে হেরে যাওয়া। ভুলটা এখানে আমাদেরই।’