সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কাকে হারাল ভারত

ভারত ফাইনালে উঠেছে আগেই। টুর্নামেন্ট থেকে আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে শ্রীলঙ্কার। তাই দুই দলের গতকালের ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার। তবে কে জানত, এই ম্যাচে দেখা যাবে এমন রোমাঞ্চ! ভারতের ২০২ রানের জবাবে পাতুম নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে শ্রীলঙ্কা তোলে ২০২ রান। ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে, যেখানে অর্শদীপ সিংয়ের ওভারে মাত্র ২ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। হাসারাঙ্গার প্রথম বলেই তিন রান তুলে জিতে যায় ভারত।
দুবাইর আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মরা ম্যাচটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে পাতুন নিশাঙ্কার সেঞ্চুরি। তাঁর ৫৮ বলে ১০৭ রানের সুবাদে রান তাড়ায় ছুঁয়ে ফেলে ভারতকে। ৫২ বলে সেঞ্চুরি ছোঁয়া ইনিংসটিতে আছে ৭টি চার ও ৬টি ছক্কা। শ্রীলঙ্কার হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩২ বলে ৫৮ রান করেন কুশল পেরেরা। দলীয় ৭ রানে কুশল মেন্ডিস ফিরে যাওয়ার পর ৭০ বলে ১২৭ রানের জুটি গড়েন নিশাঙ্কা ও পেরেরা। জয়ের জন্য শেষ ওভারে শ্রীলঙ্কার দরকার ছিল ১২ রান। কিন্তু তারা ১১ রান তুললে টাই হয়ে যায় ম্যাচ।
এর আগে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথম ব্যাট করে অভিষেক শর্মার ফিফটিতে ৫ উইকেটে ২০২ রান তোলে ভারত। টুর্নামেন্ট জুড়েই রানে থাকা অভিষেক এদিন ৩১ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় করেন ৬১ রান। ৩৪ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিলক। স্যামসন বড় সংগ্রহের ইঙ্গিত দিলেও থেমে যান ২৩ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৯ রান করে। এ ছাড়া অক্ষর প্যাটেলের ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ২১ রানের ইনিংস। লঙ্কানদের হয়ে একটি করে উইকেট নেন মাহিশ থিকশানা, দুশমন্ত চামিরা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দাসুন শানাকা ও চারিত আসালাঙ্কা।