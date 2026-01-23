হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিপিএল ফাইনালে ফিল্ডিংয়ে চট্টগ্রাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিপিএল ট্রফির সঙ্গে দুই অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও শেখ মেহেদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত

বিকেল ৪টা ৩৪ মিনিটে মিরপুর শেরেবাংলায় হাজির হীরাখচিত বিপিএল ট্রফি। পিকআপে করে পুরো ট্রফি মাঠে একবার প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা ৫টা ৩০ মিনিটে ট্রফির দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও শেখ মেহেদী হাসানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন রমিজ রাজা। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক শেখ মেহেদী।

২০ জানুয়ারি প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহীকে ৬ উইকেটে হারিয়েই সরাসরি ফাইনালের টিকিট কেটেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। রাজশাহীর বিপক্ষে আজ শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই খেলতে নামছে চট্টগ্রাম। ওপেনিংয়ে কোটিপতি নাঈম শেখের সঙ্গে মির্জা বেগের জুটি দারুণ জমে উঠেছে। পেস বোলিং লাইনআপে শরীফুল ইসলামের সঙ্গে আছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, আমির জামালরা। ২৪ উইকেট নিয়ে এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী শরীফুল। তানভীর ইসলামের বাঁহাতের ঘূর্ণিও দারুণ কার্যকরী।

রাজশাহী আজ ফাইনালে একাদশে এক পরিবর্তন এনেছে। পরশু সিলেটের বিপক্ষে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ছিলেন রাজশাহীর স্পিনার মোহাম্মদ রুবেল। তাঁর পরিবর্তে আজ শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে এসেছেন বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ। ওপেনিংয়ে আছেন সাহিবজাদা ফারহান ও তানজিদ হাসান তামিম। শান্ত কখনো ওপেনিংয়ে, কখনোবা মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করতে পারেন। তিন স্বীকৃত পেসার তানজিম হাসান সাকিব, আবদুল গাফফার সাকলাইন ও বিনুরা ফার্নান্দোর সঙ্গে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার জেমস নিশাম।

বিপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। ২০২৪, ২০২৫ সালের সবশেষ দুই বিপিএলে শিরোপা জিতেছে ফরচুন বরিশাল। তবে কুমিল্লা, বরিশালের কেউই এবার খেলেনি বিপিএলে। ২০২৫ বিপিএলে রানার্সআপ হয়েছিল চট্টগ্রাম। সেবার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নাম ছিল চিটাগং কিংস।

বিপিএল ফাইনাল

রাজশাহীর একাদশ

নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মুরাদ, আবদুল গাফফার সাকলাইন, এসএম মেহেরব হাসান, মুশফিকুর রহিম, বিনুরা ফার্নান্দো, সাহিবজাদা ফারহান, জেমস নিশাম, কেন উইলিয়ামসন

চট্টগ্রামের একাদশ

শেখ মেহেদী হাসান (অধিনায়ক), মির্জা বেগ, নাঈম শেখ, শরীফুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, জাহিদুজ্জামান খান, আমির জামাল, হাসান নাওয়াজ, আসিফ আলী, তানভীর ইসলাম

