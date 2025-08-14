পাকিস্তান শাহিনসের কাছে পাত্তা পেল না বাংলাদেশ ‘এ’

অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে হার দিয়ে শুরু করল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আজ তারা ৭৯ রানে হরে গেছে পাকিস্তান শাহিনস তথা পাকিস্তান ‘এ’ দলের কাছে।
ব্যাটিং কিংবা বোলিং—দুই বিভাগের শ্রেয়তর নৈপুণ্য দেখিয়ে জিতেছে পাকিস্তান শাহিনস। প্রথম ব্যাট করে প্রথম তিন ব্যাটার—খাজা নাফি (৬১), ইয়াসির খান (৬২) ও আবদুল সামাদের (৫০*) ফিফটির সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রান তোলো পাকিস্তানিরা। বল হাতে একটি করে উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ ও মাহফুজুর রহমান রাব্বি।
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় বাংলাদেশ ‘এ’। মোহাম্মদ নাঈম দলীয় ৬ রানের ফিরে যান ব্যক্তিগত ৫ রান করে। এরপর অবশ্য জিশান আলমকে নিয়ে সাইফ হাসানের দ্বিতীয় উইকেটে ৮৬ রানের জুটি। তাতে ৭ ওভারেই ৯০ রান তুলে জয়ের কক্ষপথেই থাকে দল। কিন্তু এরপরই আসা যাওয়ার শুরু হয় বাংলাদেশ ব্যাটারদের। দলীয় ৯২ রানে ৩৩ রান করে আউট হন ওপেনার জিশান। এরপর আফিফ হোসেন (৬), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (৬), মাহফুজুর রহমান রাব্বিরা (৩) নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি।
সাইফ হাসান ৩২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন। ৫টি চারা ও ৩টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জিশানের ৩৩। এই দুজনের বাইরে রানের দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন আর একজন—অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। ১৬ বলে ২২ রান করে আউট হয়েছেন তিনি।
১৬.৪ ওভারেই বাংলাদেশ ‘এ’ দল অলআউট হয়ে যায় ১৪৮ রানে। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় শেষ ৮ রানে ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। বল হাতে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন সাদ মাসুদ ও ফয়সাল আকরাম।