‘তামিম তো কোনো অন্যায় করছে না’

এ বছরের ২৪ মার্চ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) পর তামিম ইকবাল আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেননি। মাঠের ক্রিকেটে ব্যস্ততা না থাকলেও আলোচনায় ঠিকই আছেন তামিম। গত ৮ মাসে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ কয়েক দফা পেছানোর পর নতুন করে ১১ ডিসেম্বর শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তবে লিগ শুরু নিয়ে যে অনিশ্চয়তা কাটেনি, বোঝা গেল আজ ৪৪ ক্লাবের প্রতিনিধিদের সংবাদ সম্মেলনে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান পরিচালনা পর্ষদকে ‘অযোগ্য ও বিতর্কিত’ উল্লেখ করে তাদের অধীনে কোনো ধরনের লিগ না খেলার কথা আবারও ব্যক্ত করেছেন ঢাকার ৪৪টি ক্লাবের সংগঠকেরা। ‘বিদ্রোহী’ ক্লাবগুলোর আগের সংবাদ সম্মেলনে তামিম থাকলেও আজ বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের মিলনায়তনে ছিলেন না তিনি। তামিমের না থাকা প্রসঙ্গে মোহামেডান ক্লাবের পরিচালক ও ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘তামিম ইকবাল আমাদের সঙ্গে আছে। আবার খেলোয়াড়দের সঙ্গেও আছে। যেহেতু সে এখনো অবসর নেয়নি, তাই তার নিজস্ব একটা অবস্থান আছে। থাকতেই পারে। এমন তো না, কোনো অন্যায় করছে। যদি আমরা এটাকে সমর্থন দিতাম না, তার বিরুদ্ধে থাকতাম.. বিষয়টা হলো সে অন্যায় করছে না।’
তামিমের দুই পক্ষে থাকাতে যেমন দোষের কিছু দেখছেন না মাসুদুজ্জামান, একই সঙ্গে তাঁর (মাসুদুজ্জামান) দাবি লিগ বর্জনের দাবি থেকে পিছু হটছেন না তাঁরা। বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের মিলনায়তনে আজ মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকছি। লিগে না অংশ নেওয়ার ব্যাপারে যে কথা বলেছিলাম, সেখানেই আছি। ৪৫ ক্লাবের সঙ্গে মোহামেডান সব সময় আছে এবং থাকবে। আমরা যেমন এই বোর্ডকে অবৈধ বলছি, তেমনি তামিমও অবৈধ বলছে।’
এ বছরের ১০ জানুয়ারি সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তামিম। বাংলাদেশের বাঁহাতি ওপেনারের ব্যস্ততা শুধু ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়েই। তবে ২০২৬ বিপিএলে তিনি খেলছেন না। এমনকি সবশেষ বিপিএলে তাঁর নেতৃত্বে যে ফরচুন বরিশাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই দলও নেই এবার। সিলেটে ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১২তম বিপিএল। মিরপুরে ২৩ জানুয়ারি হবে ফাইনাল।