বিশ্বকাপের আগে চার দিনে তিন ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ছোট সংস্করণে বিশ্বকাপের দশম পর্ব। তার আগে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে হতে যাওয়া এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে আতিথেয়তা দেবে পাকিস্তান। বিশ্বকাপ হাতের নাগালে থাকায় অল্প সময়েই সিরিজ শেষ করবে দুদল। মাত্র ৪ দিনেই ম্যাচ তিনটি খেলবে দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।
সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৮ জানুয়ারি পাকিস্তানে পা রাখবে অস্ট্রেলিয়া। পর দিনই শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়াবে ৩১ জানুয়ারি। ১ ফেব্রুয়ারি সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে তারা।
সিরিজের সবগুলো ম্যাচের ভেন্যু লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম। ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায়। ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিলের পর এটা হবে অস্ট্রেলিয়ার দলের তৃতীয় পাকিস্তান সফর।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে পাকিস্তান। গ্রুপে সালমান আলী আগার দলের সঙ্গী ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া। ‘বি’ গ্রুপে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও ওমান।