মিরপুরে জামায়াত আমিরের সমাবেশ, বাড়ছে লোকসমাগম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরের কাছে আদর্শ স্কুল মাঠে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী প্রচার জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। নির্বাচনী প্রচার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই এই জনসভার মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রমের সূত্রপাত করছে জামায়াত।

ডা. শফিকুর রহমান ঢাকা–১৫ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী।

সরেজমিনে দেখা গেছে, জোহর নামাজের পর থেকে আদর্শ স্কুলের মাঠে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দলীয় নেতা–কর্মীদের ভীড় বাড়তে থাকে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জামায়াত আমির সমাবেশস্থলে উপস্থিত হননি।

