নেতৃত্ব তরুণদের হাতে দিয়ে পেছন থেকে শক্তি-সাহস দিয়ে যাব: জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘শহীদ আবু সাঈদরা দেশের জন্য যেভাবে বুক পেতে দিয়েছিল, তার মতো বুক পেতে দেব, কিন্তু দেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ সম্মান কারও কাছে বন্ধক দেব না।’ নেতৃত্ব তরুণদের হাতে তুলে দিয়ে নেপথ্যে থেকে শক্তি, সাহস ও সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।
আজ শনিবার রংপুরের পীরগঞ্জে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন জামায়াত আমির। জিয়ারত শেষে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
কবর জিয়ারত শেষে আবু সাঈদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জামায়াতের আমির। আবু সাঈদের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করে বলেন, ‘আমরা আপনার সন্তানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করব।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘কঠিন সংকটেও আমরা আপনাদের ছেড়ে যাইনি। পালাইনি। ভবিষ্যতেও পালাব না। পরিস্থিতি যা-ই হোক, আপনাদের সঙ্গেই থাকব।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা বিশেষ করে যুবকদের কথা দিয়েছি, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিলে তোমাদেরই প্রত্যাশার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব। এই সমাজের চাবি, নেতৃত্ব আমরা তোমাদের হাতে তুলে দেব এবং আমরা পেছন থেকে তোমাদের শক্তি, সাহস, সমর্থন ও ভালোবাসা দিয়ে যাব। ইনশা আল্লাহ, তোমরা তৈরি হও।’
যুবসমাজের উদ্দেশে শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে তোমাদের ভোটের প্রতিফলন হোক। তোমরা তোমাদের পছন্দমতো ভোট দেবে। যুবকদের ভোট নিয়ে যেন কেউ কোনো ধরনের হেলাফেলা করতে না পারে, এ জন্য তোমাদের ওই জুলাই যোদ্ধা হয়ে আরেকবার লড়তে হবে। জনতার বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।’