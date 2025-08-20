হোম > রাজনীতি

পিআর কী, আমরা কি জনগণকে জিজ্ঞেস করেছি—নজরুল ইসলাম খানের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। ফাইল ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ ইসলামপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিকে ‘অযৌক্তিক’ বলে মনে করছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণ আদৌ কিছু জানেন কি না। এ বিষয়ে তাঁরা কতটা ওয়াকিবহাল।

আজ বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘পিআর কী? আমরা কি কেউ কখনো জনগণকে জিজ্ঞাসা করেছি? এই ঢাকার পাশে কেরানীগঞ্জে যান না আপনারা। সেখানে একজন লোককে বলেন, “আপনি এত দিন যেভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন, আমরা এখন নতুন পদ্ধতি চাচ্ছি, যাতে ভোটের মূল্য থাকবে, যাতে অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে হবে। সেখানে আপনি কোনো ব্যক্তিকে না, দলকে ভোট দেবেন এবং দল এমপি মনোনীত করবে। আপনার এই এলাকায় নির্দিষ্ট কোনো এমপি থাকবে না”।’

নজরুল ইসলাম আরও বলেন, ‘যখন এই (পিআর) নিয়ে জোর করা হয়, তখন তো সন্দেহ করাই যায় যে, এটা একটা অযৌক্তিক চেষ্টা। আমরা মনে করি, যেহেতু বিষয়টা নিয়ে জুলুম করা হচ্ছে বা জবরদস্তি করা হচ্ছে বা চেষ্টা করা হচ্ছে, যেহেতু এটার ভিত্তি দুর্বল, সাধারণ মানুষকে এটার মধ্যে প্রাসঙ্গিক করা হয়নি, সেহেতু এটা নিয়ে খুব বেশি ঝামেলা হবে বলে আমরা মনে করি না।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, আবদুস সালাম আজাদ, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলু প্রমুখ।

সম্পর্কিত

বিদেশ–বিভুঁইয়ে পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাদের দিন কাটছে যেভাবে

নির্বাচনের জন্য এখনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি: রেজাউল করীম

ভোটের মাঠে পুলিশ-আর্মি যথেষ্ট নয়, স্কুলছাত্রদেরও চান এবি পার্টির চেয়ারম্যান

বিচার-জুলাই সনদ না হলে ভোট হবে না, এটাতে আমরা বিশ্বাসী না: এবি পার্টির মঞ্জু

মির্জা ফখরুলের আসনসহ ৩০০ আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

৭০ অনুচ্ছেদ সংসদে হাত তোলা এমপি বানিয়েছে, জোনায়েদ সাকির দাবি

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

থাইল্যান্ডে চিকিৎসা নিয়ে ফিরেই আবার অসুস্থ মির্জা ফখরুল, হাসপাতালে ভর্তি

রাষ্ট্রপতির ঘোষণার মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি চায় জামায়াত

সংবিধান বা লিখিত বিধিবিধান দিয়ে কখনোই ফ্যাসিবাদ ঠেকানো যায় না: তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা