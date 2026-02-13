জামানত হারালেন জাপা মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি-সাঘাটা) আসনে জামানত হারিয়েছেন জাতীয় পাটির (জাপা) মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৭৫ ভোট।
অপর দিকে আসনটিতে জামায়াত প্রার্থী আব্দুল ওয়ারেজ ৮৯ হাজার ২৭৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির ফারুক আলম সরকার পেয়েছেন ৭৩ হাজার ৪৮৩ ভোট।
আজ শক্রবার গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান মোল্লার স্বাক্ষরিত ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ১৩ হাজার ২৫২টি। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, কোনো প্রার্থীর জামানত রক্ষার জন্য মোট বৈধ ভোটের অন্তত আট ভাগের এক ভাগ বা ১২.৫ শতাংশ ভোট পাওয়া প্রয়োজন। সে হিসাবে জাপা প্রার্থী শামীম হায়দার পাটোয়ারীর প্রয়োজন ছিল প্রায় ২৬ হাজার ৬৫৬ ভোট।