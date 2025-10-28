হোম > রাজনীতি

যারা গণভোটকে ভয় পায়, তারা গণতন্ত্র মানে না: মুজিবুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন মুজিবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

যারা গণভোটকে ভয় পায়, তারা গণতন্ত্র মানে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর রামপুরা কাঁচাবাজার এলাকায় জামায়াতের ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

‘২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের’ বিচারের দাবিতে আয়োজন করা হয় এই বিক্ষোভ সমাবেশ।

মুজিবুর রহমান বলেন, যারা গণভোটকে ভয় করে, তারা মানুষের অধিকার স্বীকার করতে চায় না, তারা দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করতে চায়। দল-জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে অবশ্যই গণভোটের দাবিকে বাস্তবায়ন করতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হবে।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ‘যে সনদ ঘোষণা করা হয়েছে, সেটিকে সাংবিধানিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি প্রতিষ্ঠিত করা না হয়, ভবিষ্যতে কোনো স্বৈরাচার আবার আবির্ভাব হলে জুলাইয়ে যারা আন্দোলন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। সে জন্য আমরা বলতে চাই, অনতিবিলম্বে নভেম্বরের মধ্যে এটা বাস্তবায়ন করতে হবে।’

সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে মুজিবুর রহমান বলেন, ‘শুধু বাংলাদেশে নয়, অনলাইনের বদৌলতে ২৮ অক্টোবরে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েছিল ফ্যাসিস্ট সরকার আওয়ামী লীগ সরকার...সারা দুনিয়ার মানুষ সেদিন দেখেছিল। শেখ হাসিনা এই মামলাকে মেরে ফেলেছে, এই মৃত মামলাকে পুনরায় জীবিত করতে হবে এবং যথোপযুক্ত কায়দায় তার বিচার করতে হবে।’

দলের ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি রেজাউল করিম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি আতিকুর রহমান প্রমুখ।

