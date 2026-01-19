ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও কর্মসূচি স্থগিত

নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘেরাও কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেছেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। টানা দুই দিন নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘেরাওয়ের পর তিনি এ কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করলেন।
আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সঙ্গে আলোচনা শেষে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
সন্ধ্যা ৬টার দিকে কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত করলাম। যদি আবারও কোন গোষ্ঠী নির্বাচন কমিশনের ওপর অপকৌশলে চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা এর উপযুক্ত জবাব দেব।’
এর আগে রোববার ও সোমবার ছাত্রদল তিনটি অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের সামনে অবস্থান নেয়। তিনটি বিষয় হল— পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর সংশয় সৃষ্টি করেছে; বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপের মুখে দায়িত্বশীল ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে হঠকারী ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ইসি, যা কমিশনের স্বাধীনতা ও পেশাদারত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে; এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও হস্তক্ষেপে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন বিষয়ে ইসি নজিরবিহীন ও বিতর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য অশনিসংকেত।