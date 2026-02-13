হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানকে সাঈদ খোকনের অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র ও সাবেক সংসদ সদস্য সাঈদ খোকন। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি এই অভিনন্দন জানান।

শুভেচ্ছা বার্তায় মোহাম্মদ সাঈদ খোকন বলেন, আমি আশাকরি বিএনপি জোট সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের অগ্রসরমান উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে আরও গতিশীল করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আগামী প্রজন্মের জন্য অসাম্প্রদায়িক-প্রগতিশীল উন্নত-সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণে কাজ করবে। আমি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন জোটের সার্বিক সফলতা প্রত্যাশা করছি।

সম্পর্কিত

বিএনপির নেতা-কর্মীর হামলা-হুমকিতে এনসিপির অনেকে পালিয়ে আছে: সারজিস আলম

ঢাকা-৭ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াত প্রার্থীর

জামানত হারালেন জাপা মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম

খালেদা জিয়া এই অভূতপূর্ব বিজয় দেখে যেতে পারলেন না: মির্জা ফখরুল

বিএনপির নতুন সরকারের অগ্রাধিকার হতে পারে যেসব বিষয়

এই বিজয় গণতন্ত্রের, এই বিজয় বাংলাদেশের: বিএনপি

১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর এবং পরিবার হুমকির সম্মুখীন: আসিফ মাহমুদ

‘ওরা যেটা করেছে, এটা খুব ভয়ংকর’: মির্জা আব্বাস

‘আমার জন্য দোয়া করবেন’ জুমার নামাজে যাওয়ার পথে তারেক রহমানের কুশলবিনিময়

ঢাকা-১৫ আসনে জয় পেলেন জামায়াত আমির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা