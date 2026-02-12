হোম > রাজনীতি

দেশবাসীকে বিএনপির শুভেচ্ছা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক আসনে নির্বাচিত হওয়ায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিএনপি। এই উপলক্ষে আজ শুক্রবার দেশব্যাপী দোয়ার কর্মসূচি দিয়েছে দলটি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কর্মসূচির কথা জানানো হয়।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি বিপুলসংখ্যক আসনে নির্বাচিত হওয়ায় ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী বিএনপির পক্ষ থেকে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানানো হয়েছে। এই উপলক্ষে শুক্রবার বাদ জুমা ‘গণতন্ত্রের মা’ সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও দেশবাসীর প্রতি শুভকামনায় বিএনপির উদ্যোগে ঢাকাসহ দেশব্যাপী মসজিদে মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

তবে উল্লেখ থাকে যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ায় বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো আনন্দমিছিল কিংবা কোনো সভা করা যাবে না। ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণকে মসজিদে মসজিদে অনুষ্ঠেয় দোয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

একই সঙ্গে সারা দেশে মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্যান্য উপাসনালয়ে স্ব-স্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

