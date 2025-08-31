নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার দাবি গণঅধিকার পরিষদের

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িত সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিচার দাবি করেন রাশেদ খান।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব তিনি আরও বলেন, ‘এই ইস্যুতে নির্বাচন বানচাল করার কোনো সুযোগ নেই।’
রাশেদ খান আরও বলেন, সকালে রাষ্ট্রপতি ভিপি নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। তিনি ভিপি নুরকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও আশ্বস্ত করেছেন। ভিপি নুরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে রাষ্ট্রপতি ভিপি নুরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ জঘন্য হামলায় জড়িতদের ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে মর্মেও আশ্বস্ত করেছেন।
এদিকে আহত নুরের স্ত্রী মারিয়া আক্তার জানান, নুর এখনো আশঙ্কামুক্ত নন। হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করে তিনি নুরের সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন।