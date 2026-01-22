হোম > রাজনীতি

স্বৈরশাসন-চাঁদাবাজির নীতিতে যাঁরা আসতে চান, জনগণ তাঁদের লাল কার্ড দেখাবে: এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াতের ঢাকা-১৫ এর নির্বাচনী সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে যেভাবে আমরা বিজয় অর্জন করেছি, আগামীতেও যারা স্বৈরশাসন, চাঁদাবাজ আর এই ধরনের নীতিতে আসতে চান, তাদের আমাদের পক্ষ থেকে জনগণ লাল কার্ড দেখাবে।’ আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর মিরপুরে আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জামায়াতের ঢাকা-১৫ এর নির্বাচনী সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এসব কথা বলেন।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ‘স্বৈরশাসক যেসব কার্ডগুলো খেলেছে। যেসব দায় চাপানোর খেলা খেলেছে, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক দলের নেতাদের মুখে এই ধরনের কথা। ১৬ বছর এই কথাগুলো তারা (স্বৈরশাসক) বলেছে। জনগণকে তারা বোঝাতে পারে নাই বরং এ দেশের ছাত্র-জনতা, যুবক-তরুণেরা খেপে গিয়েছিল।’

জুবায়ের আরও বলেন, আগামী নির্বাচন হবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে, চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে এবং একটু নতুন বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচন।

জামায়াতের এই সহকারী সেক্রেটারি বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন—তাদের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই। সেই বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমরা কোনো রক্তচক্ষুকে পরোয়া করি না।’

আজ বেলা ৩টায় রাজধানী ঢাকার মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরের কাছে আদর্শ স্কুল মাঠে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী প্রচার জনসভাটি শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। শফিকুর রহমান ঢাকা-১৫ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী।

এ ছাড়া ১০ দলীয় জোটের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা এতে বক্তব্য রাখবেন।

সম্পর্কিত

মিরপুরে জামায়াত আমিরের সমাবেশ, বাড়ছে লোকসমাগম

তাদের প্রটোকল তিন গুণ বাড়িয়ে দিন: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

‘যেসব দল–ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে’

সরকারব্যবস্থা থেকেই গণতান্ত্রিক চর্চা কার্যকর করতে হবে: তারেক রহমান

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

শেরেবাংলা-সোহরাওয়ার্দী-নজরুল-হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এনসিপির প্রচার শুরু

আপনারা ভালা আছেননি—সিলেটবাসীকে সালাম দিয়ে তারেক রহমানের বক্তব্য শুরু

সিলেটে বিএনপির সমাবেশ: মঞ্চে তারেক রহমান

ডা. জুবাইদার মতো আমিও আপনাদের সন্তান: তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা