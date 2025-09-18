হোম > রাজনীতি

বাসদ নেতা প্রয়াত মাহবুবুল হকের স্ত্রী কামরুন নাহার বেবী মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কামরুন নাহার বেবী। ছবি: সংগৃহীত

বাসদ নেতা প্রয়াত আ ফ ম মাহবুবুল হকের স্ত্রী কামরুন নাহার বেবী মারা গেছেন। স্থানীয় সময় বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টায় কানাডার অটোয়ার একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কামরুন নাহার বেবী ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। অবিভক্ত বাসদের মহিলা ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেন তিনি।

কামরুন নাহার বেবী একমাত্র কন্যা উৎপলা ক্রান্তি এবং তার স্বামীর সঙ্গে অটোয়ায় বসবাস করছিলেন।

তাঁর স্বামী বাসদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আ ফ ম মাহবুবুল হক ২০১৭ সালে অটোয়ায় মারা যান।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বাদ জুমা অটোয়ার মসজিদ বেলাল-এ তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

