চট্টগ্রামে তারেক রহমান: দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও চট্টগ্রাম 

পলোগ্রাউন্ড মাঠের জনসভায় মঞ্চে উপস্থিত নেতাদের সঙ্গে ধানের শীষ হাতে তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি রোধে বিএনপির কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরেছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করতে পারলে, বিএনপি দুটি প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করবে। এর একটি হলো, কঠোর হস্তে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যটি হলো, দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরা।’

চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে গতকাল রোববার নির্বাচনী সমাবেশে এসব কথা বলেন তারেক রহমান। চট্টগ্রামের পর গতকাল ফেনী, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে সমাবেশে বক্তৃতা করেন তিনি।

চট্টগ্রামের সমাবেশে দুর্নীতির বিষয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘আইন সবার জন্য সমান। অপরাধীর পরিচয় কোনো দল দিয়ে নয়, অপরাধীর পরিচয় সে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী এবং অপরাধী যে-ই হোক তার বিরুদ্ধে দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’ এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখানে লক্ষ মানুষের সামনে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, আমরা যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, সেসব পরিকল্পনা কেউ যদি দুর্নীতির মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করে, তাদেরকে আমরা ছাড় দেব না।’

‘আবারও ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে’ মন্তব্য করে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘বিগত ১৫ বছর যেমন আপনাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সে রকম একটি ষড়যন্ত্র আবারও শুরু হয়েছে।’

ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সবাই সজাগ থাকবেন, সতর্ক থাকবেন, যাতে আবার আপনাদের অধিকার, আপনাদের ভোটের অধিকার, আপনাদের কথা বলার অধিকার, আপনাদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে যেতে কেউ না পারে।’

সমাবেশে আগত নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘১২ তারিখ কখন যাবেন ভোট দিতে?’ এ সময় নেতা-কর্মীরা সমস্বরে বলেন, ‘ফজরের নামাজ পড়ে।’ তারেক রহমান বলেন, ‘না না, ফজরের নামাজ পড়ে নয়। এবার তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে হবে। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বেন এবং যাঁর যাঁর এলাকায় ভোটকেন্দ্রের সামনে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। তারপর লাইন ধরে ভোটের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন, যখন ভোট গ্রহণ শুরু হবে।’

সমাবেশে তারেক রহমান বক্তব্যের শুরুতে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, হেলথ কার্ডসহ তাঁর পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপির ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দুপুর সোয়া ১২টায় মুহুর্মুহু করতালিতে সমাবেশের মঞ্চে আসেন তারেক রহমান। হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেতা-কর্মী-সমর্থকদের শুভেচ্ছার জবাব দেন। সিলেটের পর এটি তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচনী সফর। এর আগে ২২ জানুয়ারি সিলেট থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করেন বিএনপির চেয়ারম্যান।

দুই দশকের বেশি সময় পর চট্টগ্রামে জনসভা করতে গেলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নির্বাচনী এই জনসভা ঘিরে নামে হাজারো মানুষের ঢল। গতকাল চট্টগ্রাম নগরীর পলোগ্রাউন্ড মাঠে। এদিন ফেনী, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জেও জনসভায় যোগ দেন তিনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সমাবেশ ঘিরে ভোর থেকে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড, উপজেলা, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলা থেকে ব্যানার ফেস্টুন, রঙবেরঙের পোশাক পরে মিছিল নিয়ে লোকজন আসতে শুরু করে সমাবেশস্থলে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পলোগ্রাউন্ড মাঠ পূর্ণ হয়ে যায়। এ সমাবেশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় আসনের বিএনপির প্রার্থীরা উপস্থিত হন।

চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র সাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে চট্টগ্রাম আসনের প্রার্থীদের মধ্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, আসলাম চৌধুরী, আবু সুফিয়ান, মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ, সারোয়ার নিজাম, সাঈদ নোমান, মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, এনামুল হক, নাজমুল মোস্তফা আমিন, মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোস্তফা কামালি, কক্সবাজার আসনের প্রার্থীদের মধ্যে সালাহউদ্দিন আহমদ, শাহজাহান চৌধুরী, লুৎফুর রহমান কাজল, আলমগীর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, খাগড়াছড়ির আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া, বান্দরবানের জেরি প্রো চৌধুরী, রাঙামাটির দীপন দেওয়ান তালুকদার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

পলোগ্রাউন্ডের সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে নগরীর র‍্যাডিসন ব্লু বে ভিউ হোটেলের মেজবান হলে ‘ইয়ুথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান’ শিরোনামের আয়োজনে তরুণদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিএনপির চেয়ারম্যান। চট্টগ্রাম ও আশপাশের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ৩৪০ জনের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেন এই আলোচনায়। সেখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তারেক রহমান।

চট্টগ্রামের সমাবেশ শেষে সন্ধ্যায় ফেনীর সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠের সমাবেশে যোগ দেন তারেক রহমান। সেখানে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে ফেনীবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ফেনীর মানুষের যেমন বিএনপির কাছে অনেক দাবি রয়েছে, তেমনি বিএনপিরও ফেনীবাসীর কাছে একটি বড় দাবি আছে—ধানের শীষকে বিজয়ী করা। খালেদা জিয়া ফেনীর মেয়ে। এখানে ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেনীর সম্মানই বাড়বে।

বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, বিএনপি মানুষের জন্য রাজনীতি করে এবং জনগণই দলের রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস। নিজের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি এ সময় বলেন, ‘এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে ধানের শীষকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।’

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার পালিয়ে গেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি তা করবেন না উল্লেখ করে বলেন, এতে জনগণের কোনো লাভ নেই। জনগণের লাভ হবে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখলে।

সমাবেশে তারেক রহমান ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ১৩টি সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁদের বিজয়ী করার আহ্বান জানান। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহারের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলালের সঞ্চালনায় সমাবেশে জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

রাত পৌনে ৯টার দিকে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের সমাবেশে তারেক রহমান বলেন, ‘বিএনপি ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল কিন্তু কোনো পরিকল্পনা দেয়নি, তারা কী করবে। তারা শুধু বিএনপির বদনামই করে যাচ্ছে। তারপরও আমার কোনো আপত্তি নেই, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।’

কে কী বলল তাতে কিছু যায় আসে না মন্তব্য করে বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘কথা সোজা, ও এটা করেছে, সেটা করেছে—এর মধ্যে আমি নেই। আমি আছি কী কাজ করব, কী পারব, কী পারব না—সোজাসাপ্টা কথা।’

সফরসূচি অনুযায়ী কুমিল্লার পর পর্যায়ক্রমে কুমিল্লার সুয়াগাজী ডিগবাজির মাঠ, দাউদকান্দি ঈদগাহ মাঠ এবং নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর।

