সংবাদ সম্মেলনে আসছে না ইসলামী আন্দোলন, জামায়াতের জোটে ভাঙনের ইঙ্গিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে না ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন।

এদিকে বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইসলামী আন্দোলন জানিয়েছে, আগামীকাল শুক্রবার বিকেল ৩টায় একটি সংবাদ সম্মেলন করবে তারা। সেখানে জোটের বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করবেন দলটির নেতারা।

আশরাফ আলী আকন বলেন, আমাদের দলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেব না।

ইসলামী আন্দোলন জোটে থাকছে কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামীকালের সংবাদ সম্মেলনে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার করে বলব।

