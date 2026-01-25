হোম > রাজনীতি

চট্টগ্রামে দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ইয়ুথ পলিসি টকে’ তারেক রহমান

চবি প্রতিনিধি 

দীর্ঘ ২০ বছর পর নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে গতকাল রাতে চট্টগ্রামে এসেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লুতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইয়ুথ পলিসি টক। অনুষ্ঠানে তারেক রহমান শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশ গড়ার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তরুণদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তিনি।

পলিসি টক শেষে বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেবেন। এরপর যাত্রাপথে ফেনীতে পাইলট স্কুল খেলার মাঠে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠ, সোয়াগাজী ডিগবাজির মাঠ ও দাউদকান্দি উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে পৃথক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেবেন। এরপর নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে যোগ দেবেন।

দিনভর কর্মসূচি শেষে তারেক রহমান ঢাকার গুলশানে নিজস্ব বাসভবনে ফিরে যাবেন। সিলেট সফরের মতো এই সফরেও বিএনপির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারা তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন।

