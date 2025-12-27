হোম > রাজনীতি

তাসনিম জারার পদত্যাগের পর সামান্তা শারমিনের রহস্যময় পোস্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারার পদত্যাগের পর এবার ফেসবুকে রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন।

আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন সামান্তা শারমিন।

তিনি লেখেন, ‘আমরা লড়াই ছাড়ব না। আল্লাহ সহায়।’

এর আগে এদিন সন্ধ্যায় ফেসবুকে দেয়া এক পোস্টে তাসনিম জারা জানান, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র হয়ে লড়াই করবেন তিনি। কোনো দলের সঙ্গে না থাকারও ঘোষণা দিয়েছেন জারা।

ডা. তাসনিম জারা ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ নির্বাচন করবেন।

