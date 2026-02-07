হোম > রাজনীতি

ঠাকুরগাঁওয়ে তারেক রহমানের জনসভায় নেতা-কর্মীর ঢল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

জনসভায় নেতা-কর্মী, সমর্থকের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভায় জড়ো হয়েছেন দলের লাখো নেতা-কর্মী। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তারেক রহমান।

আজ বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড় মাঠে আয়োজিত জনসভায় যোগ দেন তারেক রহমান। এর আগে তাঁকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঠাকুরগাঁওয়ে সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নামে।

জেলা বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, জনসভা শেষে তারেক রহমান নীলফামারী ও দিনাজপুরে পৃথক জনসভায় অংশ নেবেন।

এদিকে তারেক রহমানের আগমন ঘিরে গতকাল শুক্রবার রাত থেকেই ঠাকুরগাঁও শহর ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে শুরু করেন। অনেকে বড় মাঠে রাত যাপন করেন। জনসভা সফল করতে মাঠ ও আশপাশের এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা গেছে।

