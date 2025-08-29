হোম > রাজনীতি

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুরের আহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আজ শুক্রবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি জানিয়েছে, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ তাঁর দলের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, লীগ ও জাতীয় পার্টির ‘বর্বর হামলার’ প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর এনসিপির উদ্যোগে রাত সাড়ে ১১টায় বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মারাত্মক আহত হয়েছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুরসহ দলটির অনেক নেতা-কর্মী।

