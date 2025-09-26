দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশব্যাপী মনিটরিং টিম গঠন করছে এনসিপি

শারদীয় দুর্গাপূজায় পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে মণ্ডপে নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশের সব জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানা ইউনিটকে মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় দলটির মিডিয়া সেল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়।
এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য ফারজানা দিনার সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে দেশের সব জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানায় এনসিপির সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোকে মনিটরিং টিম গঠন করে স্থানীয় পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয়, পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও সার্বিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা করার
জন্য দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করা হলো।