দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশব্যাপী মনিটরিং টিম গঠন করছে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

শারদীয় দুর্গাপূজায় পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে মণ্ডপে নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশের সব জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানা ইউনিটকে মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় দলটির মিডিয়া সেল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়।

এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য ফারজানা দিনার সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে দেশের সব জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানায় এনসিপির সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোকে মনিটরিং টিম গঠন করে স্থানীয় পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয়, পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও সার্বিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা করার

জন্য দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করা হলো।

