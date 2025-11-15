প্রয়োজনে আবার ৫ আগস্টের আবির্ভাব হবে: তাহের

প্রয়োজনে আবার ৫ আগস্টের আবির্ভাব হবে। তবুও মানুষ আর স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের গুনবতী হাইস্কুল মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘প্রয়োজন হলে আবারও বিপ্লবের ডাক দেওয়া হবে। আবার ৫ আগস্টের আবির্ভাব হবে। বাংলার মানুষ আর স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেবে না।
যতই ষড়যন্ত্র হোক বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে চেতনা রয়েছে, পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, ভালোকে গ্রহণ করার যে মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে, এই শুভ বুদ্ধির যে উদয় হয়েছে, কোনো ষড়যন্ত্রই তা দমিয়ে দিতে পারবে না।’
তাহের বলেন, ‘জিয়াউর রহমান যখন ছিলেন তখন বিএনপি ছিল বড় ও জনপ্রিয় দল, বেগম খালেদা জিয়া যখন দায়িত্বে ছিলেন তখনো বিএনপি জনপ্রিয় দল, তবে এখন বড় দল কিন্তু জনপ্রিয় নয়। এখন বাংলাদেশ সবচেয়ে জনপ্রিয় দল জামায়াতে ইসলামী।’
বিএনপির উদ্দেশে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করা মানে আবারও ১৫ বছরের অন্ধকারে ফিরে যাওয়া এবং ভোট ডাকাতি করে, ভোটবিহীন নির্বাচন করে আবার ফ্যাসিবাদের জন্য দরজা-জানালা খোলা রাখা। এটি শহীদদের সঙ্গে বেইমানি এবং রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। বাংলাদেশকে আর পেছনে নেওয়া যাবে না।’
জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনে নতুন ৪ কোটি ভোটার; চাঁদাবাজের পুরোনো রেকর্ড যাদের আছে, দুর্নীতিতে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়াদের জনগণ আর ভোট দেবে না।’
জামায়াত নেতা আরও বলেন, ‘আমরা ক্ষমতায় এলে হত্যা বা লুটপাটের রাজনীতি আর হবে না। সব দলেরই স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সব ধর্মের মানুষই নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করবে।
এ সময় উপজেলা জামায়াতের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি মু. বেলাল হোসাইন, সাবেক আমির সাহাব উদ্দিন, পৌর আমির মাওলানা ইব্রাহীম, গুনবতী ইউনিয়নের আমির ইউসুফ মেম্বার, স্থানীয় জামায়াত নেতা মেশকাত উদ্দিন সেলিম, আইয়ুব আলী ফরায়েজী ও জেলা-উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।