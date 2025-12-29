Ajker Patrika
ঢাকা-৮ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নাসীরুদ্দীন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শাপলা কলি প্রতীকে লড়বেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এই আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি।

আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকা-৮ আসন থেকে শাপলা কলি প্রতীকে লড়তে মনোনয়নপত্র জমা দেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। পরে রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসের সামনে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এনসিপির এই মুখ্য সমন্বয়ক।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘এই আসনে আমাদের গণতন্ত্রের প্রথম শহিদ হয়েছে শরিফ ওসমান হাদি। তবে শুধু ওসমান হাদিই নয়, এখানে সাম্য হত্যাকাণ্ডও হয়েছিল। আমরা এই দুই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। আমার ওপর একটি গুরুদায়িত্ব পড়েছে যে, শহিদ ওসমান হাদির যে পথ, সেই পথকে এই আসনে এবং পুরো বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা।’

নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু আমাদের সুষ্ঠু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে। এটিও বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ, যাতে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ঠিক থাকে। আমি জোট থেকে এই আসনে প্রার্থী হয়েছি। আমরা দুর্নীতি, ভারতীয় আধিপত্যবাদ এবং আজাদি স্লোগান নিয়ে ইনশাআল্লাহ মাঠে থাকব। যাতে আমরা বাংলাদেশে ঢাকা-৮ আসনকে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বানাতে পারি সেই যাত্রা আমাদের অব্যাহত থাকবে।’

এর আগে, গত ২২ ডিসেম্বর নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তরের যুগ্ম সদস্যসচিব মো. মান্নান তালুকদার (মাহিন), সহসাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম প্রিন্স এবং এনসিপির উত্তরার সাত থানার প্রধান সমন্বয়কারী ও যুগ্ম সমন্বয়কারীরা।

ঢাকা-১৮ আসনের নির্বাচনী এলাকার মধ্যে রয়েছে উত্তরখান, খিলক্ষেত, তুরাগ ও দক্ষিণখান। ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচনী এলাকার মধ্যে রয়েছে মতিঝিল, শাহবাগ, রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর।

নির্বাচনরাজনীতিবিদজাতীয় সংসদএনসিপিইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
এনসিপিতে আসিফ মাহমুদ, হলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ফাইল ছবি
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ফাইল ছবি

অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

আসিফ মাহমুদ এখন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বর্তমান প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর আসনে নির্বাচনী প্রচারে মনোযোগ দেবেন।

আসিফ মাহমুদের ঢাকা-১০ আসন থেকে থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল। তবে তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।

জাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
‘আমরা নতুন করে শুরু করব’, কী বোঝালেন মাহফুজ আলম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। ছবি: ফেসবুক
অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। ছবি: ফেসবুক

দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।

মাহফুজ আলম তাঁর পোস্টে ইংরেজিতে লেখেন, ‘আমরা নতুন করে শুরু করব। ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সততার শক্তি নিয়ে আমরা একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পথে এগিয়ে যাব।’ তিনি তার এই আহ্বানকে কেবল একটি তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হিসেবে নয়, বরং একটি ‘দীর্ঘ যাত্রা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গত জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহফুজ আলম তাঁর বার্তায় জুলাইয়ের চেতনাকে সমুন্নত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘চলুন, জুলাইয়ের জন্য, তরুণদের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘ যাত্রা শুরু করি।’

পোস্টের শেষ অংশে তিনি তাঁর নৈতিক অবস্থানের কথা জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো আপস করব না।’

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় জোটে যোগ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সহযোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত এই নতুন রাজনৈতিক দলে তিনি যোগ দিচ্ছেন না বলে স্পষ্ট করেছেন। লক্ষ্মীপুর-১ আসন থেকে তাঁর স্বতন্ত্র নির্বাচন করার কথা শোনা যাচ্ছিল। তবে তিনি নির্বাচনেও অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

অভ্যুত্থানরাজনীতিবিদরাজনৈতিক দলমাহফুজ আলম
ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হেলাল উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
হেলাল উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন।

আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছেন। এ সময় তিনি ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীর জন্য মন থেকে শুভকামনা জানান।

হেলাল উদ্দিন বলেন, প্রায় আট মাস আগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাঁকে ঢাকা-৮ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মেনে তিনি তখন থেকেই মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন। ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে মনোনয়ন পাওয়ায় শুরুতে কিছুটা শঙ্কা থাকলেও আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রচারণা চালান।

হেলাল উদ্দিন বলেন, তাঁর সাংগঠনিক সহকর্মীরা তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারী কর্মীরাও দিনরাত পরিশ্রম করে বাসায় বাসায় গিয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতের পক্ষে একটি গণজোয়ার তৈরি হয়।

তবে প্রার্থী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে কেউ যেন মনঃক্ষুণ্ন না হন, সে আহ্বান জানিয়ে হেলাল উদ্দিন বলেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই সবার দায়িত্ব। তিনি জানান, তাঁরা শুধু এই সিদ্ধান্ত মেনেই নেবেন না, বরং জোটের প্রার্থীকেই নিজেদের প্রার্থী হিসেবে ধরে নিয়ে আগের মতোই মাঠে কাজ করে যাবেন।

ঢাকা-৮ আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে হেলাল উদ্দিন বলেন, এই আসন থেকেই প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন শহীদ ওসমান বিন হাদি। নিজেকে একজন জুলাই যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের আরেকজন সম্মুখসারির যোদ্ধা নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে এই আসনে প্রার্থী করায় তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।’

ফেসবুকঢাকারাজনীতিবিদজামায়াতে ইসলামী
অবশেষে এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৭
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ফাইল ছবি
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ফাইল ছবি

অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আজ সোমবার এনসিপির একাধিক নেতা আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি। সেখানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে আসিফ মাহমুদের দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ঘোষণা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির দুই ছাত্রনেতা ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বলে জোরালো আলোচনা চলছে বেশ কয়েক দিন ধরেই। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি ইসলামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী জোটে যোগ দিয়েছে এনসিপি।

আসিফ মাহমুদ গতকাল পর্যন্তও সিদ্ধান্তহীন ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি ঢাকা-১০ আসনে (ধানমন্ডি-নিউমার্কেট-কলাবাগান-হাজারীবাগ) মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। আজ বিকেল ৫টায় ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়।

তবে এনসিপির জামায়াতের জোটে যোগ দেওয়ার পর মাহফুজ আলম ফেসবুক পোস্টে বলেছেন, তিনি এই এনসিপির সঙ্গে নেই। তিনি নির্বাচনে প্রার্থীও হচ্ছেন না বলে জানা গেছে।

এনসিপির শীর্ষপর্যায়ের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, আসিফ মাহমুদের যোগদানের বিষয়ে দলের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে তাঁর জন্য দলে নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, আসিফ মাহমুদ ঢাকা-১০ আসন থেকে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন।

এর আগে গুঞ্জন উঠেছিল, দুই ছাত্র উপদেষ্টা বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। তবে লক্ষ্মীপুর-১ ও ঢাকা-১০ আসনে বিএনপি প্রার্থী ঘোষণা করায় সেই সম্ভাবনা নাকচ হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, আসিফ মাহমুদ গত ৮ আগস্ট থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে মাহফুজ আলম শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও পরে তথ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ১০ ডিসেম্বর তাঁরা পদত্যাগ করেন এবং ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পদত্যাগ কার্যকর হয়।

এদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ ১০-দলীয় জোটে যোগ দিয়েছে এনসিপি। এ ব্যাপারে গতকাল রোববার সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে এবং আধিপত্যবাদী শক্তিকে রুখতে একটি বৃহত্তর ঐক্য প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই আমরা জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সমমনা দলগুলোর নির্বাচনী সমঝোতায় একমত হয়েছি। আমরা একত্রে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এর আগে বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান জানান, দুর্নীতিমুক্ত ও ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করা আট দলের সঙ্গে এখন কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি এবং এনসিপি সম্পৃক্ত হয়েছে।

এই জোটে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিও যুক্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
