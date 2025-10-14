মিরপুরের অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

রাজধানীর মিরপুরে তৈরি পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনায় দোষীদের কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।
পোস্টে তারেক রহমান বলেন, ‘এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা বারবার ঘটছে, রেখে যাচ্ছে শোক ও অসংখ্য প্রশ্ন। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, যেন আর কোনো প্রাণ এমন অবহেলার কারণে ঝরে না যায়।’
পোস্টে ঘটনায় প্রিয়জন হারানো স্বজন ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।