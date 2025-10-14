হোম > রাজনীতি

মিরপুরের অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে তৈরি পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনায় দোষীদের কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।

পোস্টে তারেক রহমান বলেন, ‘এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা বারবার ঘটছে, রেখে যাচ্ছে শোক ও অসংখ্য প্রশ্ন। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, যেন আর কোনো প্রাণ এমন অবহেলার কারণে ঝরে না যায়।’

পোস্টে ঘটনায় প্রিয়জন হারানো স্বজন ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

সম্পর্কিত

নির্বাচনের মাঠে একদিকে উচ্ছ্বাস, আরেক দিকে কালো মেঘ: নুরুল হক

আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই এনসিপিকে শাপলা দিতে হবে: সারজিস

ইশতেহার নয়, মুখ্য হয়ে ওঠে কোন দল বড়: সামান্তা শারমিন

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

গণতন্ত্র উত্তরণের পরীক্ষায় বিএনপিকে উত্তীর্ণ হতে হবে: মির্জা ফখরুল

জাতীয় নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটসহ ৭ দাবিতে জাগপার মানববন্ধন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি এনসিপির আহ্বান

ভোট দিলে জান্নাত, এটি ধর্ম নিয়ে প্রতারণা: রিজভী

কিছু উপদেষ্টা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাঁরা মিটিংয়ে কী বলেন রেকর্ড আছে: জামায়াতের নায়েবে আমির

এনসিপিকে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে শাপলার বিকল্প বেছে নিতে হবে, না হলে সিদ্ধান্ত দেবে ইসি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা