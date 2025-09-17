হোম > রাজনীতি

জুলাই সনদ ইস্যু টেবিলে সমাধান হলে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বন্ধ হবে: সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ইস্যু নিয়ে বিএনপি আলোচনার টেবিলে সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, বিষয়টি সমাধানে আলোচনা চলছে, সেই আলোচনার টেবিলে এটি সমাধান হলে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বন্ধ করা যাবে।

আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা আলোচনার টেবিলে আছি। সমাধানের জন্য, এক জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রতিদিন ইনোভেটিভ আইডিয়াস বা জাতির পক্ষে সমাধানের জন্য প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছি। এখন যদি এই আলোচনার টেবিলে সমাধান হয়, আমি আশা করি, হবে ইনশা আল্লাহ। তাহলে আমরা যেকোনো অসাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে পারব।’

জুলাই সনদ ঝুলিয়ে রাখলে ফ্যাসিবাদ সুবিধা পাবে জানিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘অনেকেই শঙ্কা প্রকাশ করেছে, যদি এটা আমরা ঝুলিয়ে রাখি, যদি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আমরা অনিশ্চিত করি, বাধাগ্রস্ত করি বা বিলম্বিত করি, তাহলে সেইটার বেনিফিশিয়ারি কে হবে? পতিত ফ্যাসিবাদ হবে। তাহলে সেটার পরিণতি কী হবে, এই জাতি অনেকবার সে পরিণতি ভোগ করেছে, সেই পরিণতিকে আমরা আবার আহ্বান জানাতে পারি না। সুতরাং, আমরা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আগাই এবং একটা সমাধানের দিকে যাই।’

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা চলছে, এর বাইরে একটি দল পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে, এটি কীভাবে দেখছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘রাজনৈতিক দলের দাবি নিয়ে আন্দোলন করার অধিকার আছে। পিআর বিষয়টি নির্বাচনে জনগণের কাছে নিয়ে যাক। অ্যান্ড অব দ্য ডে জনগণই তো ডিসাইড করবে, সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা রাস্তায় কে কয়টা জনসভা করলাম, কে কয়টা মিছিল দিলাম, তার ওপর কি পিআর নির্ধারিত হবে? সেটার জন্য তো একটা প্রক্রিয়া—আলোচনার টেবিলে আসতে হবে। সে আলোচনার টেবিলে আমরা আছি। সেটা এখনো অব্যাহত আছে।’

সালাহউদ্দিন বলেন, ‘পিআরের মাধ্যমে সব সময় একটা অনিশ্চিত সরকারব্যবস্থা থাকে, ঝুলন্ত পার্লামেন্ট থাকে এবং কখনো মেজরিটির ভিত্তিতে সরকার গঠন করার মতো মেজরিটি পাওয়া যায় না এবং সেই রাষ্ট্রব্যবস্থায়, সরকারব্যবস্থায়, সংসদব্যবস্থায় তখন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা, জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যায় না। তার উদাহরণ তো আমাদের পার্শ্ববর্তী অন্য একটা দেশে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি। আমরা সে রকম একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অঙ্গীকার করতে পারি না।’

বিএনপির এ নেতা বলেন, জনগণ হচ্ছে সুপ্রিম অথরিটি। তারপরও এ দেশের জনগণ তো মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে এস্টাবলিশ করেছে। এ দেশের জনগণ বারবার গণতন্ত্রহীন অবস্থা থেকে গণতন্ত্রকে উদ্ধার করেছে। বারবার এ দেশে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিভিন্ন সময় সেখান থেকে এই জাতি উদ্ধার হয়েছে।

সম্পর্কিত

যাঁরা পিআর বোঝেন না, তাঁরা রাজনীতি থেকে ছিটকে যাবেন: ফয়জুল করীম

কমিশনের নতুন প্রস্তাবে একমত হলে ফেব্রুয়ারিতে সুন্দর নির্বাচন হবে: জামায়াতের রফিকুল

সংবিধান আদেশ ও গণভোট—দুটিতেই প্রশ্ন এনসিপির, গণপরিষদে অনড়

বিজিবির একজন আর্মি অফিসারকে এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না: নাহিদ

জুলাই আন্দোলনে দাবির মধ্যে কি পিআর ছিল—প্রশ্ন বিএনপির নজরুল ইসলাম খানের

পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় অতন্দ্রপ্রহরী হোন—নেতা-কর্মীদের মির্জা ফখরুল

দুর্গাপূজায় আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক ও প্রতিরোধের প্রস্তুতি থাকতে হবে: তারেক রহমান

সিপিবির ত্রয়োদশ কংগ্রেস ১৯ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে ঐকমত্য না হলে গণভোট ছাড়া উপায় নেই: এবি পার্টি

গণপরিষদ বা গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে: এবি পার্টির নেতা যোবায়ের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা