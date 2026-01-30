হোম > রাজনীতি

ফেনীতে জামায়াতের জনসভা

ফেনী প্রতিনিধি

জনসভায় যোগ দেওয়া দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীতে জামায়াতের নির্বাচনী জনসভা শুরু হয়েছে। আজ সকাল ৮টায় ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জনসভা শুরু হয়। ফেনী জেলা জামায়াত এই জনসভার আয়োজন করেছে। সকাল থেকে নেতা-কর্মী ও সমর্থকে মাঠ ভরে গেছে।

জনসভায় ইতিমধ্যে ১১ দলীয় জোটের সঙ্গী দল জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বক্তব্য দিয়েছেন। জনসভায় জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। এ ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম মাসুম, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহসহ ১১ দলীয় জোটের নেতাদের বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।

সকাল থেকেই জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা সমাবেশস্থলে প্রবেশ করছেন। অনেকের হাতে দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ও ঈগল শোভা পাচ্ছে। আবার দলীয় মনোগ্রাম-সংবলিত টি-শার্ট, পাঞ্জাবি ও মাফলার পরে এসেছেন বহু নেতা-কর্মী।

জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান বলেন, নির্বাচনী জনসভায় জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল নেতা-কর্মী উপস্থিত হয়েছেন। এই জনসভা থেকে জামায়াতের আমির দাঁড়িপাল্লা ও ঈগল প্রতীকের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।

জনসভায় ফেনী-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট এস এম কামাল উদ্দিন, ফেনী-২ আসনে ১১ দলীয় জোট থেকে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও ফেনী-৩ আসনের জামায়াতের প্রার্থী ডা. ফখরুদ্দিন মানিককে পরিচয় করিয়ে দেবেন ডা. শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাবেন তিনি।

আজ ও আগামীকাল জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের ফেনী ছাড়াও নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর এবং বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।

সম্পর্কিত

৩৫ দিন আগে লন্ডন থেকে এক নব্য মুফতি এসেছেন: রাশেদ প্রধান

পাচারকারীরা বিদেশ থেকে অর্থ ফিরিয়ে আনলে রাষ্ট্র তাদের আরও সম্মান দেবে: জামায়াত আমির

হুট করে প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নেই: তারেক রহমান

এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার, প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

ভোটের ফল পেতে ২-৩ দিন দেরি আমরা মেনে নেব না: মির্জা আব্বাস

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

বিএনপির ২৭ নেতাকে সব পদ থেকে বহিষ্কার

তারেক রহমান মনোনীত ৩০০ গডফাদারকে না বলুন, বাংলাদেশ মুক্তি পাবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল যারা, তারা এখন নেই, কিন্তু আরেকটি মহল নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে : তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা