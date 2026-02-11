হোম > রাজনীতি

এবার জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকল এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় দলটির বাংলামোটর কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন হবে।

অনুষ্ঠেয় এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সেক্রেটারি মনিরা শারমিনসহ সংশ্লিষ্ট নেতারা।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম গণমাধ্যমকে এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এর আগে, বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। রাজধানীর গুলশান-২ এলাকায় অবস্থিত বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পর্কিত

নিজেকে ভোট দিতে পারবেন না নাসীরুদ্দীন, জারা, ববি

ভোট ঘিরে টাকা ছড়াচ্ছে জামায়াত: সিইসির কাছে অভিযোগ বিএনপির

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বিএনপি

টাকা উদ্ধার অভিযানের নামে অনেকের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে: আসিফ মাহমুদ

‘টাকার খেলায় মেতে ওঠা’ সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দিন: গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট

রিজভীকে দেখতে হাসপাতালে তারেক রহমান

তারেক রহমানের সঙ্গে তুরস্কের পর্যবেক্ষণ দলের সাক্ষাৎ

রাজধানীতে চালের দোকানে ভোটারদের টাকা দিচ্ছিলেন জামায়াত নেতা, কারাদণ্ড

একটি দলকে সুবিধা দিতে বডি ওর্ন ক্যামেরা কোথাও বেশি, কোথাও কম: জামায়াত

তারেক রহমানকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন ৬ প্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা