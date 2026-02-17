হোম > রাজনীতি

যে সাজে বাবার শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জাইমা রহমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মায়ের সঙ্গে জাইমা রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে জাইমা রহমান উপস্থিত ছিলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া বিএনপির নির্বাচিত প্রার্থীরা আজ মঙ্গলবার সকালে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন। পরে বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেলের শপথ অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। এ সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমান।

বাবার শপথ অনুষ্ঠানে জাইমা রহমান। ছবি: সংগৃহীত

অনুষ্ঠানে জাইমা রহমানের পরনে ছিল নীল রঙের শাড়ি, যা দেখতে অনেকটা জামদানি সিল্কের মতো। শাড়িটিতে ছিল ঈষৎ সোনালি রঙের জলছাপের নকশা। গয়না হিসেবে গলায় ছিল নেকলেস ও কানে ছিল ড্যাফোডিল ফুলের নকশার দুল। দুই কপোলে ছিল ঈষৎ মেকআপের ঝিলিক। চুল পরিপাটি করে পেছনে বাঁধা। সকাল ও বিকেলের দুই শপথ অনুষ্ঠানেই তাঁকে একই সাজে দেখা যায়। এর আগে নির্বাচনের দিনও জাইমা রহমানকে ভিন্ন শাড়িতে দেখা গিয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাইমা রহমানের বেশভূষা ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা