হোম > রাজনীতি

এনসিপির ইশতেহার: সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ৬ মাস, পিতৃত্বকালীন ১ মাসের ছুটির অঙ্গীকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ৩৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে দেশের সব প্রতিষ্ঠানে পূর্ণবেতনে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ও এক মাস পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার রয়েছে। ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শীর্ষক ৩৬ দফা ঘোষণার অংশ হিসেবে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ইশতেহার প্রকাশ করে দলটি।

ইশতেহারে ১২টি অধ্যায়ে ভাগ করে বিভিন্ন খাতের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে নারীর নিরাপত্তা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে ইশতেহারে বলা হয়েছে, সব প্রতিষ্ঠানে পূর্ণবেতনে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন এবং এক মাসের পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রসবকালীন জটিলতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

এতে আরও বলা হয়েছে, সরকারি কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রতি মাসে এক দিন অর্ধবেতনে ঐচ্ছিক ‘পিরিয়ড লিভ’ চালু করা হবে। পরে দেশব্যাপী সব কর্মক্ষেত্রে পিরিয়ড লিভের বিধান বাধ্যতামূলক করা হবে। সে ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের পিরিয়ড লিভের দিনের অর্ধবেতনে সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ ছাড়া সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ডে-কেয়ার সুবিধা বাধ্যতামূলক করা হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডে-কেয়ার সুবিধায় প্রণোদনা দেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

জামায়াত এখন আর সিনে নাই, শুধু আতঙ্ক ছড়াচ্ছে: সেলিমা রহমান

বছরে ৩০ হাজার তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গীকার এনসিপির

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

বাংলাদেশ থেকে পরিবারতন্ত্রের সংস্কৃতি চিরতরে মুছে দিতে চাই: জামায়াত আমির

ন্যায়-ইনসাফের দেশ গড়তে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি: শফিকুর রহমান

কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ করা হবে: রাজশাহীতে তারেক রহমান

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

ফেনীতে জামায়াতের জনসভা

৩৫ দিন আগে লন্ডন থেকে এক নব্য মুফতি এসেছেন: রাশেদ প্রধান

পাচারকারীরা বিদেশ থেকে অর্থ ফিরিয়ে আনলে রাষ্ট্র তাদের আরও সম্মান দেবে: জামায়াত আমির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা