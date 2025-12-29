হোম > রাজনীতি

প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন তাসনিম জারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তাসনিম জারা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাসনিম জারা প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্বাক্ষর গ্রহণ সম্পন্ন করেছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তাসনিম জারার জন্য ৪ হাজার ৬৯৩ জন নিবন্ধিত ভোটারের স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল।

গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন তাসনিম জারা। এ লক্ষ্যে প্রথমে খিলগাঁওয়ে একটি ও পরে বাসাবোতে আরেকটি বুথ চালু করা হয়।

আজ সোমবার বিকেলে খিলগাঁওয়ের বুথে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এক দিনেই ৪ হাজার ৬৯৩ জনের বেশি স্বাক্ষর পেয়েছেন তাঁরা। সেই স্বাক্ষর নিয়ে সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে গেছেন তাসনিম জারা।

আইন অনুযায়ী, স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার জন্য তাসনিম জারাকে নির্বাচনী এলাকার ১ শতাংশ নিবন্ধিত ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। ঢাকা-৯ আসনের ভোটার অনুপাতে কমপক্ষে ৪ হাজার ৬৯৩ জনের স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল জারার।

জামায়াতের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জোট করার পর দল থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন তাসনিম জারা।

