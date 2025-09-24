আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ: গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা জামিনে মুক্ত

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে সফররত ড. ইউনূসের প্রতিনিধিদলে থাকা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে ডিম নিক্ষেপের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।
ওয়াশিংটন যুবলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টায় তিনি জামিনে মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি স্থানীয় নেতা-কর্মীর সামনে বক্তৃতা করেন।
এর আগে, স্থানীয় সময় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে নিউইয়র্ক পুলিশ জ্যাকসন হাইটস নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাঁকে চিহ্নিত করে ঘিরে ফেলে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়।
সোমবার ড. ইউনূসের প্রতিনিধিদলের সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে ডিম নিক্ষেপ করে হেনস্তা করেন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা।
প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটসের একটি ফ্লাইট নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে এ ঘটনা ঘটে। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারাকে ঘিরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা স্লোগান দিতে শুরু করেন।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এবং বিএনপির কয়েকজন কর্মী তাঁদের নিরাপত্তা দিয়ে বের করার চেষ্টা করেন। সেই মুহূর্তে আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। এ ছাড়া, তাসনিম জারাকেও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এর প্রতিবাদে আখতার ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগান দেন। পরবর্তীতে পুলিশের সহায়তায় তাঁরা গাড়িযোগে বিমানবন্দর এলাকা ত্যাগ করেন।
পরে এক বিএনপি কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বিএনপি কর্মী অভিযোগ করেন, বিমানবন্দরে ওই যুবলীগ নেতা তাঁকে ছুরিকাঘাতের চেষ্টা করেছিলেন।