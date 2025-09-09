ডাকসুতে বিজয়ী হলেও নেতা কর্মীদের মিছিল-শ্লোগান না দেওয়ার আহ্বান জামায়াতের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগমুহূর্তে নেতাকর্মীদের জন্য কড়া নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে শাহবাগ এলাকায় অবস্থানরত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ফলাফল যাই হোক, বিজয়ী হলেও কোনো ধরনের শ্লোগান বা মিছিল করা যাবে না।
নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান করেছেন। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের হবে, তবে বিজয়ী হলেও মিছিল করা যাবে না, শ্লোগানও দেওয়া যাবে না। আমাদের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা খুব স্পষ্ট।’
নেতাকর্মীদের হট্টগোল না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘ফলাফল হওয়ার পর যখন দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে এই জায়গা ছেড়ে দিতে বলা হবে, তখন নীরবে চলে যেতে হবে। আমরা শুধু আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করব। কেউ হট্টগোল করবেন না, কারও সঙ্গে উত্তেজনায় যাবেন না।’
এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ কালবেলাকে বলেন, সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সরকারকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, তারা সংঘর্ষে জড়াবে না ও বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবেশ করবে না। তবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তারা সজাগ থাকবে।