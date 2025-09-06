হোম > রাজনীতি

বিচারের জন্যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা হবে, মিছিল করতে হবে না: মোস্তফা জামান

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোহাম্মদ মোস্তফা জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোহাম্মদ মোস্তফা জামান বলেছেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনারা কষ্ট করে মিছিল করবেন না। আপনারা যদি এত কষ্ট করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ আপনাদের চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেবে। শেখ হাসিনা যে গণহত্যা চালিয়েছে, তাঁকে বিচারের জন্য দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।’

আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে এই পোস্ট দেন বিএনপির মহানগর উত্তরের নেতা।

মোস্তফা জামান লেখেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিছিল করতে হবে কেন? তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য সরকার ও বিএনপির পক্ষ থেকে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি যে গণহত্যা চালিয়েছে তাঁর বিচারের জন্য তাকে এ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।’

সম্প্রতি শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও ও ধানমন্ডিতে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ মিছিল বের করেছে উল্লেখ করে মোস্তফা জামান বলেন, ‘সত্যিকার অর্থে শেখের বেটি শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসতে চায়? একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁর যে কর্মকাণ্ড, তিনি যে দেশে ফিরতে চান, তাতে তা মনে হয় না। কিন্তু সে দেশের ভেতরে অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, এটা নিশ্চিত। শুধু আমি না সাধারণ মানুষ তা বোঝে।’

মহানগর সদস্যসচিব মোস্তফা জামান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। অনেক কষ্ট করে আন্দোলন করতে হতো। অনেকে তৎকালীন বিএনপির সঙ্গে নিষিদ্ধ স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের আন্দোলন সংগ্রাম মিলাতে চাইবে। তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই বিএনপি কিন্তু নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল না। আওয়ামী লীগ কিন্তু নিষিদ্ধ সংগঠন। আর বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তারা যে ধরনের আন্দোলন করুক তা বেআইনি। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বদ্ধপরিকর। যারা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটাতে চায় আমি সহ আমাদের দল ও দলের নেতা-কর্মীরা সজাগ রয়েছি।’

বিএনপি নেতা মোস্তফা জামান আরও বলেন, ‘আমাদের নেত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। তিনি দেশে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম কষ্ট করে গেছেন। বেগম খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। শেখ হাসিনা মৃত্যুর ভয়ে এ দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা এই প্রথম দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। জি হ্যাঁ তিনি এ নিয়ে তিন তিন বার পালিয়েছেন। এটাই তার জীবনের শেষ পালানো।’

