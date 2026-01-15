হোম > রাজনীতি

শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব জোট যেন অটুট থাকে: নাহিদ ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মতানৈক্য থাকলেও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বেই শেষ পর্যন্ত আসন সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচনী জোটের বিষয়ে আশাবাদী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব, এই জোট যেন অটুট থাকে। কারও মতানৈক্য থাকলেও জোট গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।’

রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার জোটের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, ‘এই জোট নিয়ে আকাঙ্ক্ষার জায়গা আছে, এটা জনগণ বুঝে। নির্বাচন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা। জোট গঠনের প্রক্রিয়ার সময় বেশি দিন না হওয়ায় কিছু মতভিন্নতা রয়েছে। এটা কেটে যাবে।’

এনসিপির আহ্বায়ক জানান, ৩০০ সংসদীয় আসনে কোনো দলীয় প্রার্থী হবে না। জোটের প্রার্থী হবে। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করবে।

